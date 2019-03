Il calzaturificio Carmens di Galzignano Terme (Pd) esordisce nel mondo delle sneaker uomo e donna con il marchio Yasay.

«Pensavamo a un nome breve, facile da ricordare e ci piaceva il sound un po’ giapponese: così è nato Yasay». A raccontare la nuova linea, presentata durante la scorsa fashion week di Milano negli spazi di Six Gallery (nella foto), è Fabiola Bolzonaro, al vertice del gruppo veneto con mezzo secolo di storia nella calzatura.

Il nuovo brand è realizzato all’estero ma progettato a chilometro zero, da Design Factory, studio gestito a Galzignano Terme dal designer Mauro Mancin, che con il suo team si è ispirato all’anticonformismo e ai movimenti subculturali di metropoli come Hong Kong e New York per ideare la nuova linea.

«Abbiamo fatto un approfondito studio sui materiali - spiega Bolzonaro - prediligendo nappe, cavallino, laminati su pelli morbide e tessuti elasticizzati. Ma abbiamo puntato anche a un fitting piacevole e a suole molto leggere».

Interessante il rapporto qualità/prezzo delle sneaker Yasay: mediamente costano 150-200 euro.

Questa collezione esordiente punta ora ai wholesaler italiani e sta prendendo accordi per lo sviluppo nei mercati internazionali, in primis Corea, Giappone e Russia, ma sono al vaglio anche accordi per l'Europa.

Tra i piani preannunciati dall’amministratore delegato, che preferisce non sbilanciarsi in termini di target di fatturato, c’è la realizzazione di mini-collezioni, «coinvolgendo creativi di vari ambiti, non esclusivamente del fashion design».