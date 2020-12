Lululemon, il brand di abbigliamento sportivo con headquarters a Vancouver, ha archiviato il terzo trimestre del fiscal year con un fatturato netto di 1,1 miliardi di dollari, in progress del 22% rispetto ai 916,1 milioni di dollari dell’analogo periodo dell'anno precedente (21% a valuta costante). Merito del business direct to consumer, che ha registrato un aumento del 94% (93% a valuta costante).

Il fatturato dtc ha rappresentato nel periodo il 42,8% dei ricavi netti totali del brand, rispetto al 26,9% dell'analogo periodo dell'anno precedente.

Nel terzo trimestre chiuso l’1 novembre 2020, i ricavi di Lululemon sono aumentati del 19% in Nord America e di ben il 45% a livello internazionale.

Le vendite comparabili totali dell'azienda sono salite del 19% o del 18% a valuta costante. Su base comparabile la produttività dei negozi è stata dell'83%, o dell’82% a valuta costante, con una diminuzione del 17% delle vendite comparabili nei negozi.

L'utile netto trimestrale della società ha raggiunto i 143,6 milioni, rispetto ai 126,0 milioni nel terzo trimestre dell'anno precedente.

«I risultati del terzo trimestre dimostrano la forza di Lululemon su tutti i canali e i mercati, sia in Nord America che in tutto il mondo - è il commento del ceo di Lululemon Calvin McDonald -. L’innovazione del prodotto, gli investimenti nell’e-commerce e l'acquisizione strategica di Mirror ci vedono ben posizionati per poter soddisfare le esigenze dei nostri clienti, sia dal punto di vista fisico che digitale».

La scorsa estate l’azienda società ha rilevato il player del fitness Mirror per 500 milioni di dollari, con l’obiettivo di capitalizzare i cambiamenti in atto nel settore del fitness dovuti alla pandemia. La startup consente ai clienti di partecipare da casa a lezioni di fitness dal vivo, grazie a speciali specchi tecnologici.

All'inizio di quest'anno, le vendite di Lululemon sono scese a causa della chiusura temporanea di tutti i negozi in Nord America, Europa e in alcuni mercati asiatici, dovuta alle restrizioni imposte dal diffondersi del coronavirus.

Da allora la società ha riaperto quasi tutti i suoi negozi (515 in totale nel mondo) e, vista l’elevata domanda di abbigliamento e accessori per il fitness, ha fatto investimenti mirati per rispondere alle mutate necessità dei consumatori.

Da inizio anno, i ricavi dell'azienda sono stati di 2,7 miliardi di dollari, in aumento del 4% rispetto ai 2,6 milioni di dollari dello stesso periodo di nove mesi dell'anno precedente. L'utile si attestato a quota 259,1 milioni di dolari, in calo rispetto ai precedenti 347,6 milioni.

Vista la situazione di incertezza, Lululemon, che ha da poco affidato a Meghan Frank il ruolo di cfo, non ha fornito indicazioni finanziarie per il quarto trimestre. La manager è approdata nell’azienda nel 2016 con la carica di senior vice president of Financial Planning and Analysis e lo scorso aprile era divenuta co-dfo ad interim, insieme al vice president, controller Alex Grieve.