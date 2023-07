Nel giorno fissato per l’assemblea degli azionisti, ieri a Londra, Dr. Martens ha fatto sapere che la sua priorità, per l’esercizio in corso che finisce il 31 marzo 2024, è migliorare le performance del marchio nelle Americhe. Bisognerà però attendere la seconda metà dell'esercizio finanziario per un «miglioramento significativo».



Senza fornire numeri precisi, dall’azienda con sede nell’Northamptonshire hanno fatto inoltre sapere che i risultati del primo trimestre sono in linea con le aspettative. Le regioni Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico hanno registrato una «crescita molto buona», con le vendite asiatiche trainate dal Giappone. Il brand ha anche beneficiato del buon andamento dell’e-commerce, mentre i ricavi nelle Americhe risultano in calo rispetto a un anno prima, in linea con le aspettative, principalmente a causa delle attività di vendita all'ingrosso.



Il più noto brand di anfibi al mondo ha in calendario la pubblicazione dei risultati semestrali per il prossimo 30 novembre.



Come annunciato ai primi di giugno, le previsioni annuali sono di un incremento del fatturato tra il 5% e il 9% a cambi costanti, dopo la vetta del miliardo di sterline raggiunta nel fiscal year precedente.



In mattinata le azioni Dr. Martens sono trattate a 133,75 sterline, registrando un +6% rispetto alla chiusura di ieri. Dal primo gennaio il titolo ha invece perso circa il 30% del suo valore.

e.f.