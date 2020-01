Nuova showroom milanese per Esemplare: il marchio di outerwear, acquisito da Pattern nel 2014, apre un avamposto di 200 metri quadri in via Tortona 35, con un team dedicato che presidia il Nord Italia e l'estero.



«Più che di una showroom, si tratta di una vera "casa Esemplare" - sottolinea Fulvio Botto, titolare e fondatore con Franco Martorella di Pattern -. Un hub in una zona pulsante e strategica di Milano, concepito come uno spazio aperto dove si incontrino persone, idee e mondi da sempre cari al marchio: dal design alla fotografia, dalla tecnologia all'architettura».



Il layout è caratterizzato da un'estetica minimalista e dalla presenza di un "laboratorio naturale", dove la presenza fisica della terra mette in risalto la matericità della natura.



Questo opening si inserisce in un percorso di crescita del marchio, che partirà con il prossimo autunno-inverno e che si focalizza su una distribuzione completamente rinnovata oltreconfine e, parallelamente, sullo sviluppo nel canale digitale, tramite l'avvio della prima piattaforma e-commerce della label.





a.b.