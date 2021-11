Presente al Cop26 di Glasgow nell'ambito della Sustainable Markets Initiative (Smi) del Principe Carlo, Stella McCartney ha lanciato la mostra itinerante Future of Fashion: An innovation conversazioni con Stella McCartney, ospitata presso la Kelvingrove Art Gallery and Museum della città.

Il progetto punta a spingere il mondo a scoprire e partecipare a un'industria della moda più rispettosa della natura, esplorando i materiali di nuova generazione del marchio e facendo leva sui risultati raggiunti per guidare le azioni future.

In mostra ci sono capi realizzati con Mylo di Bolt Threads, un'alternativa in pelle vegana, sostenibile e animal-free a base di micelio, il sistema di radici sotterranee dei funghi rinnovabile all'infinito; le prime scarpe da calcio vegane al mondo, create in collaborazione con Paul Pogba e adidas o il cotone rigenerativo di Söktaş, solo per citare alcuni esempi. Tutti orbitanti attorno a un'installazione vivente di funghi, che elabora visivamente un concetto lanciato con la sfilata dell'estate 2022 (foto sotto).





«Questo è il decennio decisivo e, se non agiamo con decisione, sappiamo quali saranno le conseguenze. Un campo da calcio sta scomparendo dall'Amazzonia ogni minuto e l'80% di quell'area viene utilizzata per l'agricoltura animale. Il futuro della moda e del nostro pianeta è vegano. Spero che, rappresentando il nostro settore e rivelando le mie attuali innovazioni materiali alla Cop26, io possa suscitare l'azione tra il settore privato e i leader di governo, portando a investimenti e incentivi più rispettosi della natura», è il commento della stilista.

«Non collaborare ora - prosegue - sarebbe un'ingiustizia per le generazioni future e per coloro che già subiscono i peggiori effetti del cambiamento climatico. Questa è la nostra occasione e non credo negli sprechi».

La visione dell'expo è in linea con il programma Terra Carta legato alla Sustainable Markets Initiative, che fornisce una tabella di marcia per le imprese verso un futuro ambizioso e sostenibile entro il 2030, combinando le risorse della terra e del settore privato.

StellaMcCartney inviterà anche i delegati e il pubblico a firmare un impegno per porre fine all'uso di pelli e pellicce animali nell'industria della moda, che sono dannosi per il clima e la biodiversità.

Parteciperà inoltre anche a vari eventi durante la Cop26, incluso il Climate Hub del New York Times, con un faccia a faccia con la giornalista Vanessa Friedman. Sarà anche al panel di chiusura del Fashion Forum dell'Unfccc (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) in una conversazione con Caroline Rush.

L'evento il Futuro della moda: una conversazione sull'innovazione con Stella McCartney si svolge fino al 5 novembre, per poi essere riproposto dall'8 al 9 novembre a studenti e attivisti delle nuove generazioni. Lo spazio ospiterà le discussioni dei giovani attivisti impegnati sul fronte del clima, del British Fashion Council (BFC) e di The Great Campaign.



Nella foto, Stella McCartney con il Principe Carlo