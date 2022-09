Si apre un nuovo capitolo in Francia per Morellato Group. Il player specializzato nella produzione e commercializzazione di gioielli, orologi e cinturini, ha acquisito le gioiellerie d’Oltralpe Pierre Roux, insegna di sette store in Costa Azzurra. Tappa di una strategia che guarda all’Europa, ma anche ad Asia e Middle East.

Fondato nel 1988 da Pierre Roux, il brand entra a far parte della realtà italiana tramite la controllata Cleor, player della gioielleria prêt-à-porter, acquisito da Morellato Group nel 2019. Una realtà, spiega una nota, a cui fanno capo 140 punti vendita diretti, «situati all’interno dei più prestigiosi shopping center della Francia, con un’offerta di prodotti preziosi a prezzi accessibili».

«Con l’acquisizione delle gioiellerie Pierre Roux, presenti nei centri commerciali delle più rinomate località della Costa Azzurra, da Nizza a Cannes fino a Cap d’Antibes, confermiamo la nostra volontà di sviluppare la presenza nel mercato francese», spiega Massimo Carraro, presidente di Morellato Group.

Come chiarisce l’executive, il modello di business aziendale si caratterizza per l’integrazione completa «dalla creazione alla produzione fino alla distribuzione per arrivare direttamente al consumatore finale attraverso un network di retail online e offline».

Una rete che oggi conta oltre 260 punti vendita diretti in Italia (con le insegne Bluespirit e D’Amante) e 140 in Francia (a brand Cleor e Noélie), che diventeranno 150 entro fine anno. La famiglia di punti vendita Cleor, inoltre, si arricchirà di una boutique in un nuovo centro commerciale urbano a Montparnasse.

L’obiettivo di Carraro è di fare di Morellato Group un polo di aggregazione «non solo in Europa ma anche in Asia e Middle East». Un percorso che si è rivelato vincente, sottolinea l’executive, visti i risultati. L’azienda ha archiviato infatti il 2021 con un fatturato di 310 milioni di euro e una crescita del 49%.

La nuova acquisizione francese rappresenta dunque una tappa di una strategia pluriennale mirata messa a punto dal gruppo, cui fanno capo i marchi di proprietà Morellato, Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, Bluespirit, D’Amante, Cleor, Noélie e le label in licenza mondiale Maserati, Chiara Ferragni e Trussardi.

Nel 2017 il gruppo ha acquisito Kronoshop.com, e-commerce italiano specializzato nella gioielleria e orologeria, e nel 2018 è stata la volta di Mister Watch, azienda francese proprietaria del marchio Oui&Me. Nel 2019 è entrata a bordo Cleor, nel 2020 è stata la volta di D’Amante, catena italiana gioiellerie e nel 2022 dell’inaugurazione di Italian Luxury Mea, nuova società con sede nel Design District di Dubai.