Nuova venture nei territori dell’e-commerce di moda per il gruppo Frasers. Dopo l’e-tailer britannico Missguided, rilevato pochi mesi fa, ora è la volta del marketplace australiano MySale, di cui il player britannico ha rilevato una quota del 29%.

Secondo Frasers Group, questo investimento rappresenta un'opportunità strategica per liquidare i propri stock, avvantaggiandosi della diversa alternanza stagionale tra Europa e Australia.

MySale è quotata alla Borsa di Londra ma ultimamente ha spostato la sua attenzione sui mercati principali dell'Australia e della Nuova Zelanda.

In capo a Mike Ashley, Frasers Group è proprietario di marchi come Sports Direct, House of Fraser e Flannels e continua ad ampliare i propri orizzonti. Di recente, come si diceva, ha acquisito per 20 milioni di sterline l’e-tailer britannico Missguided, salvandolo dall’amministrazione controllata.

A inizio anno aveva rilevato Pysche, insegna di un grande negozio nel Regno Unito più sito di vendita online, specializzata nella distribuzione di label premium e di lusso, tra cui Balmain, Boss, Tommy Hilfiger e Dsquared2.

Fraser ha anche recentemente aumentato la partecipazione in Hugo Boss, arrivando a detenere il 4,9% del suo capitale e indirettamente il 26% (attraverso strumenti derivati). L’obiettivo di Mike Ashley è diventare un azionista strategico della realtà tedesca.

Fondata nel 2007, MySale è presente in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Malesia e Hong Kong, con domini locali per Australia (OzSale, nella foto), Nuova Zelanda (NzSale), Singapore (SingSale) e Malesia (MySale). La società possiede anche altri marketplace come DealsDirect e BuyInvite.



MySale ha chiuso il primo semestre al 31 dicembre scorso con un incremento su base annua del 36% del suo gross merchandising value, a 86,7 milioni di dollari australiani (56,9 milioni di euro).

Il marketplace sta ampliando l'attività della sua divisione off-price con l'obiettivo di renderla il più grande canale di vendita del gruppo.