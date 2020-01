Il nuovo corso di Ports1961 farà tappa a Milano. Il marchio, fondato dall'imprenditore canadese Luke Tanabe, tornerà a sfilare alla fashion week italiana con un team creativo e manageriale tutto nuovo. La direzione artistica del brand è in mano a Karl Templer, mentre Michela Piva (ex ceo di Gianfranco Ferré) è a capo della business strategy globale.



La sfilata della collezione Fall-Winter 2020/2021 è in programma domenica 23 febbraio allo Spazio Pelota di via Palermo 10, che da tempo non ospitava défilé.



Nel rilancio di Ports1961 è coinvolto anche Fabien Baron, che in passato ha già lavorato con Piva e che con la sua società Baron & Baron ha sviluppato la nuova visual identity di marca.



La griffe torna in passerella a Milano dopo un'assenza di diversi anni, che l'ha vista recentemente partecipare alla London Fashion Week, dove lo scorso settembre ha presentato la sua ultima collezione (nella foto).

an.bi.