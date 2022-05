Grandi prospettive si aprono al turismo europeo di lusso. Secondo uno studio di Eccia, l’European Cultural and Creative Industries Alliance, di cui fa parte Altagamma, il comparto ha le potenzialità per raggiungere un valore di 520 miliardi di euro tra il 2030 e il 2035, rispetto al valore di 130-170 di euro stimato nel 2019.

Il turismo di lusso europeo rappresenta oggi solo il 2% delle strutture ricettive ma genera quasi il 22% del fatturato turistico europeo complessivo. Copre circa il 22% della spesa in alloggi e il 33% di quella per la cultura, l’intrattenimento e lo shopping, contribuendo a incrementare tutti gli ingranaggi della catena di valore.

Secondo lo studio di Eccia, il comparto potrebbe dunque compiere un balzo significativo nei prossimi anni, a patto che faccia leva su alcune possibili leve di sviluppo: la creazione di una proposta turistica sostenibile e naturalistica, il miglioramento delle infrastrutture di mobilità di alta gamma, la semplificazione della politica di rilascio dei visti e un sistema formativo focalizzato sull'ospitalità d'eccellenza.

Portavoce delle istanze del comparto del lusso presso le istituzioni europee, Eccia riunisce oltre ad Altagamma altre associazioni del comparto del lusso nel Vecchio Continente, per un totale di oltre 600 marchi di eccellenza. Presidente per l’anno in corso è Matteo Lunelli, che presiede anche Altagamma.

«L'Europa è la prima destinazione turistica al mondo e il turismo è un comparto strategico per l'economia europea - ha commentato Lunelli in occasione della presentazione dello studio -. Ma esiste un grande potenziale ancora inespresso nel segmento di alta gamma». «Il viaggiatore di alta gamma spende 8 volte più della media e produce notevoli impatti indiretti sul territorio», ha aggiunto.

In termini di aree geografiche, il 75% delle vendite del turismo di fascia alta è generato in cinque Paesi europei, tra cui Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Analizzando le singole nazioni, lo studio ha evidenziato un valore compreso tra i 22 miliardi di euro e i 27 miliardi di euro in Francia e circa 25 miliardi in Italia nella fascia alta, mentre i ricavi totali del turismo per entrambi erano compresi tra 80 miliardi di euro e 100 miliardi di euro nel 2019. Nel Regno Unito, il segmento valeva tra i 33 e i 35 miliardi di euro.

In parallelo sono cresciuti rapidamente nel target alto i Paesi più piccoli tra cui Svizzera, Grecia e Portogallo, dove le vendite generate sono state stimate rispettivamente tra 5 miliardi di euro e 10 miliardi di euro, 10 miliardi di euro e tra 4 miliardi di euro a 6 miliardi di euro. In alcuni casi, questo segmento rappresenta un pilastro dell'economia con un impatto sul pil doppio rispetto alla media europea, come in Grecia.

La ricerca ha mostrato che i viaggiatori sono sempre più interessati ai Paesi emergenti con proposte di valore allineate alle loro nuove esigenze, come la ricerca di destinazioni per il benessere, esperienze irripetibili, resort di lusso.

A causa della mancanza di viaggiatori internazionali, nel 2020 si stima che le vendite generate dal turismo di fascia alta in Europa abbiano perso tra i 65 ei 75 miliardi di euro. Nella sola Italia, la perdita stimata è stata compresa tra 10 miliardi di euro e 12 miliardi di euro.

Lunelli ha osservato che, se inizialmente si prevedeva che il turismo di fascia alta tornasse ai livelli pre-pandemia entro la fine del 2022, le restrizioni in Cina e la guerra in corso in Ucraina hanno ulteriormente posticipato la ripresa al 2024 nello scenario migliore.

«Ma è importante sfruttare questo momento per pensare e studiare non solo come rilanciare il turismo in generale, ma come riposizionarlo», ha dichiarato, facendo presente che nell’arena del turismo del lusso altre nazioni fuori dall’Europa stanno intensificando il loro impegno. Tra questi Medio Oriente, Stati Uniti, Hainan e Bali.