Il fondo americano Blackstone sarebbe in trattative per cedere ai cinesi di Sasseur i cinque outlet controllati in Italia.

Si tratta, in particolare, degli Outlet Village Franciacorta, Mantova, Palmanova, Puglia e Valdichiana (nella foto) o, in due parole, di Land of Fashion, gestita da Multi Outlet Management Italy, filiale del gruppo olandese Multi Mall Management.

Complessivamente sono circa 150mila metri quadrati di superficie e oltre 600 punti vendita, che ogni anno vengono visitati da 17 milioni di persone. Secondo stime, i cinque outlet valgono più di 800 milioni di euro ma, come riporta il quotidiano di Confindustria, il nodo dell’operazione sarebbe proprio il prezzo.

La transazione potrebbe essere condizionata dal rischio Italia, sulla scia della situazione conflittuale fra il governo italiano e l’Ue. In più c’è il nodo delle chiusure domenicali dei centri commerciali, caldeggiate dai 5 Stelle. Le stesse incertezze che di recente avrebbero portato il fondo internazionale Bc Partners a interrompere il processo di vendita della catena della ristorazione Old Wild West, presente in molti centri commerciali.

Sasseur è un gruppo con sede a Shanghai che fa parte delle “Top 500 Chinese Service Enterprises” e che controlla 10 outlet, con una superficie occupata di 2 milioni di metri quadrati.