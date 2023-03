Mango ha chiuso il 2022 toccando il suo record storico di ricavi. L'azienda ha infatti archiviato l'ultimo esercizio con un fatturato di 2.688 milioni di euro, registrando una crescita del 20,3% rispetto al 2021 e del 13,2% sul 2019, anno in cui il gruppo spagnolo aveva raggiunto il suo precedente record.



L’aumento delle vendite è stato accompagnato da un miglioramento della redditività, che rappresenta il dato migliore degli ultimi dieci anni. Mango ha chiuso il 2022 con un utile lordo di 103,3 milioni di euro, e un +26,2% sul 2021, mentre l’utile netto ha raggiunto 81 milioni di euro con un +20,9%, quadruplicando l'utile netto pre-pandemia.



«Abbiamo chiuso quello che probabilmente è stato uno dei migliori esercizi di sempre per Mango, superando complesse congiunture di mercato e investendo in modo decisivo con focus sul futuro», ha sottolineato il ceo Toni Ruiz.



Il margine operativo lordo (ebitda) ha chiuso il 2022 a 436,62 milioni di euro, 14 milioni di euro in più rispetto al precedente fiscal year. Il risultato è stato soggetto a circostanze macroeconomiche e geopolitiche difficili, causate dall'impatto della guerra in Ucraina e dalla sospensione delle attività di Mango in Russia, ma anche dall'inflazione elevata e dall'apprezzamento del dollaro. Il margine lordo di fine anno è stato del 56,9%, dal 58,2% del 2021.



La sospensione delle attività dirette in Russia ha avuto un impatto negativo sui risultati, pesando per circa 20 milioni di euro, provocato da penali per la chiusura dei negozi, svalutazione del rublo e dall’interruzione delle attività dirette in Russia.



L’azienda ha chiuso il 2022 con un debito netto di 82 milioni di euro (rispetto agli otto milioni in negativo del 2021), nell’ambito del processo di espansione e investimento realizzato dal gruppo.



Nel corso dell’anno scorso Mango ha accelerato lo sviluppo della rete di negozi di proprietà, raggiungendo un totale di 2.566 punti vendita, con 119 aperture nette in 12 mesi. Il gruppo del fast fashion ha incrementato anche il sell out derivante dal canale online, che ha raggiunto 960 milioni di euro (rispetto a 942 milioni del 2021), pari al 36% dell'attività totale dell'azienda.



La forte crescita dei fatturati coincide con un ritmo elevato di investimenti. Nell'intero esercizio il retailer di Barcellona ha investito un totale di 107 milioni di euro, più che raddoppiando i 45 milioni del 2021 e, per la prima volta dal 2014, l'investimento annuale del gruppo ha superato i 60 milioni di euro. Tecnologia, logistica, infrastrutture e i negozi hanno rappresentato le principali voci di investimento per il fiscal year nel suo insieme.



Il focus è stato soprattutto sulla realizzazione della nuova sede centrale di Mango, chiamata Campus Mango, la cui inaugurazione è prevista per il 2024. Il progetto prevede la creazione di uno spazio per uffici all'avanguardia, che accoglierà oltre 2.200 dipendenti con aree wellness, una palestra, diverse showroom e negozi pilota, tra le altre strutture. In totale, il progetto prevede uno stanziamento di 42 milioni di euro.

