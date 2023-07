Il 2022 è stato decisivo per Piacenza 1733, che a fine anno ha annunciato l’acquisizione del 100% del Lanificio F.lli Cerruti oltre che di Arte Tessile (specializzata in disegni per tessuti jacquard e raschel), mentre già nel novembre 2020 era entrato a far parte dell’azienda il Lanificio Piemontese.



«Ormai siamo un gruppo a tutti gli effetti - esordisce nello stand a Milano Unica il brand manager Vasiliy Piacenza -. In questi mesi abbiamo lavorato sull’unificazione a livello distributivo soprattutto tra Piacenza 1733 e Lanificio F.lli Cerruti, realtà non più concorrenti ma complementari, creando un network compatto di agenti e distributori in giro per il mondo». Tra i mercati d’elezione l’Europa ha il primo posto, seguita da Asia e America. «A Hong Kong - informa il brand manager - abbiamo recentemente aperto un ufficio, strategico per il Far East».



Gli obiettivi di fatturato sono ambiziosi: se il 2022 si è chiuso con ricavi pari a circa 94 milioni di euro dai 52 milioni del 2021, nel 2023 si punta a toccare il tetto dei 100 milioni.



Intanto il prodotto ribadisce la propria vocazione all’alto e altissimo di gamma: «Piacenza 1733 (nella foto di apertura) punta su tessuti dal 180’s e oltre in materie nobili come cashmere, vicuña e visone - racconta Vasiliy Piacenza - mentre Cerruti (nella foto sotto), specializzato principalmente in tessuti lanieri dal 180’s in giù, si arricchisce di effetti metallizzati, abbracciando un mood più contemporaneo».



Sempre per Cerruti è stato introdotto un nuovo colore, una tonalità di ottanio ispirata a quello che era stato creato già negli anni Sessanta da. Immancabile il tessuto, già amato dalle star di Hollywood, mentre si rinnova un altro classico, la famigliaTornando a parlare di Piacenza 1733, si spazia per la donna tra la gammaregno dei cardati,in tessuti jacquard di mano piena, materica e talvolta tridimensionale in bianco ottico e nero, e, morbida, avvolgente e classica.Nell’uomo il temasi sviluppa su stoffe in puro baby cammello in diverse grammature, ideali per giacche e cappotti, mentre le flanelle includono lane super fini, provenienti da allevamenti certificati), in mischia con il cashmere più pregiato dell’Inner Mongolia.Destinati a un'élite di intenditori i tessuti a base di qiviuk, «un materiale - spiega Vasiliy Piacenza - di cui non processiamo più di 2mila chili l’anno, ricavato dallo strato più sottile del sottopelo del canadian artic muskox, il bue muschiato delle regioni artiche».Infine il Lanificio Piemontese (nella foto sotto): si va dalle mani compatte e dai feltri concettuali della tendenzaai lurex e ai tweed rivisitati di, dove spiccano i cappotti in puro cashmere, gli jacquard e le fantasie Brit.a.b.