Corrono, e anche più del previsto, l’utile e il fatturato di H&M. Il colosso svedese dell’abbigliamento fast fashion ha registrato un incremento del fatturato del 20% nel periodo dicembre-maggio a 9,707 miliardi di euro.



L’utile netto ha raggiunto i 365,09 milioni di euro, molto al sopra delle previsioni degli analisti. Una performance che ha determinato la crescita del titolo in Borsa: +6,5% a metà seduta.



Nel trimestre marzo-maggio (il secondo dell’anno fiscale del gruppo) il fatturato è cresciuto del 17% a 5,103 miliardi di euro.



«L’aumento delle vendite del gruppo H&M nel trimestre è il frutto di collezioni ben accolte, con un aumento del sell out a prezzo pieno e una riduzione dell’incidenza dei ribassi. Con un’offerta ben posizionata per i clienti, unita a canali di vendita fisici e digitali che si rafforzano reciprocamente, siamo pienamente concentrati nel soddisfare le aspettative sempre crescenti dei clienti di una moda accessibile e sostenibile», ha dichiarato Helena Helmersson, ceo di H&M.



La società ha fatto sapere anche che intende accelerare la sua espansione in Sud America, dove sono stati firmati numerosi contratti di locazione per nuovi negozi. Il gruppo ha avvertito che la sospensione dell’attività in Russia, Ucraina e Bielorussia rappresenterà 5 punti percentuali del previsto calo del 6% su base annua dei ricavi di giugno.

A cura della redazione