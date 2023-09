Dovrebbero iniziare già da questa settimana i lavori di ristrutturazione, da parte della maison Louis Vuitton, di un palazzo in avenue des Champs-Élysées, inizialmente destinato a essere la nuova sede di Dior Couture e un tempo occupato dal gruppo bancario Hsbc. La maison lo ha confermato a wwd.com senza entrare nel dettaglio del progetto e senza specificare la durata dei lavori.



Un permesso di costruzione registrato presso la città di Parigi menziona la vendita al dettaglio, la sistemazione alberghiera e la costruzione di un piano interrato e di un cortile interno.



Dell’edificio, che si trova accanto allo storico flagship di Vuitton inaugurato nel 2005, si sa che sarà la sede della sfilata femminile del marchio per la primavera-estate 2024 in agenda il 2 ottobre, durante la settimana della moda di Parigi, a confermare una certa predilezione del direttore artistico delle collezioni donna, Nicolas Ghesquière, per le location in fase di ristrutturazione. In passato ha infatti allestito le sfilate Vuitton presso i grandi magazzini Samaritaine di Parigi e il flagship store di Place Vendôme mentre erano ancora in costruzione.



Attualmente sui muri bianchi del palazzo al civico 103 degli Champs-Élysées si legge la scritta "Work in Progress", mentre i cartelloni Dior con i prototipi di alta moda bianchi che avvolgevano l'edificio dal 2021 (nella foto seguente) sono stati rimossi, lasciando per lo più le impalcature a vista.

Il nuovo di Vuitton avrà la forma di un baule monogramma in legno e alluminio, ispirato a quelli utilizzati dagli esploratori e conservati negli archivi dell'azienda. Vuitton ha sottolineato che tutti i materiali impiegati per la realizzazione della facciata saranno successivamente riutilizzati o riciclati.Inoltre sembrerebbe che Dior, altro marchio nel portafoglio di Lvmh, intenda stabilire gli uffici aziendali in altre zone del quartiere.Vuitton starebbe anche continuando a investire in Italia. Da alcuni mesi avrebbe avviato a Corropoli, in provincia di Teramo, un’altra sede della. L’arrivo della controllata di Lvmh riconferma il valore del distretto come polo della pelletteria, che conta già vari partner di marchi come

Malv è anche presente a Fiesso d’Artico (in provincia di Venezia, per la produzione di calzarture) e in Toscana, a Incisa in Val d'Arno (Fi) e Rignano sull'Arno (Fi). In più sta realizzando un impianto produttivo a Pontassieve, destinato a diventare il principale sito di produzione della maison interamente dedicato alla pelletteria (borse e accessori in pelle), come annunciato lo scorso dicembre. Nel giro di alcuni anni la forza lavoro di Vuitton nel distretto toscano della pelletteria dovrebbe così passare da 270 a 450 dipendenti.



Il marchio francese dovrebbe inoltre aprire entro quest’anno un atelier a Civitanova Marche di circa 10mila metri quadrati che a pieno regime dovrebbe dar lavoro a 500 dipendenti dedicati alle calzature uomo-donna prevalentemente sportive.