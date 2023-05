Se nel quarto trimestre 2022 Jd.com aveva raggiunto risultati leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti (con un fatturato di 295,4 miliardi di yuan, contro i 296,7 miliardi previsti dagli analisti secondo i dati Refinitiv), nel primo quarter di quest’anno lo scenario è cambiato in meglio.



Come riporta Reuters, il gigante cinese dell’e-commerce ha registrato un turnover pari a 242,6 miliardi di yuan (35,15 miliardi di dollari), in crescita del 1,4% rispetto all’analogo quarter del 2022 e al di sopra delle attese che non si spingevano oltre i 239,42 miliardi, sempre in base a Refinitiv.



Da notare che i ricavi netti provenienti dai prodotti, calati del 4,3%, sono stati ampiamente controbilanciati dal +34,5% proveniente dai servizi.



L’utile netto attribuibile agli azionisti ordinari della società è stato di 6,3 miliardi di yuan (0,9 miliardi di dollari), dal precedente rosso di 3 miliardi di yuan. L’utile proveniente dalle operation si è attestato a 6,4 miliardi di yuan (0,9 miliardi di dollari), dai passati 2,4 miliardi.



Ma in occasione della trimestrale ha fatto notizia anche un cambio ai vertici inaspettato. Il ceo Xu Lei, in carica da appena un anno, ha ceduto il posto a Sandy Ran Xu, cfo (nella foto). Non si conosce il motivo delle dimissioni del 48enne amministratore delegato, che secondo fonti di stampa dovrebbero avvenire a giugno: si parla di «ragioni personali». Il manager sarà comunque presidente dell’advisory council dell’azienda, partecipando ai meeting «quando necessario».



Xu Lei era entrato in Jd.com nel 2009 come chief marketing officer e responsabile di Jd Wireless, per assumere nel 2021 la leadership nelle retail operation del gruppo. Come riporta asia.nikkei.com, non è il primo in Cina a fare un passo indietro a sorpresa di questi tempi: lo hanno preceduto, per esempio, Zhang Yiming che due anni fa ha lasciato il posto di chief executive e chairman di Byte Dance (TikTok) e Colin Huang che si è dimesso dalla presidenza del marketplace online Pinduoduo.



Quanto a Sandy Xu, è in Jd.com dal 2018, dopo 20 anni in PwC: prima vice president della finanza, è diventata cfo e ora ceo.



«Abbiamo ottenuto una forte crescita nella profittabilità - ha spiegato Xu Lei prima di annunciare le dimissioni - continuando a semplificare la parte operativa, a ottimizzare il portfolio di prodotti e a espandere i servizi offerti».



«Nei trimestri futuri - ha anticipato - rafforzeremo ulteriormente il nostro business, trainando l’espansione della user base in tutta la Cina. Jd.com è il brand più affidabile nel retail cinese e il suo posizionamento è unico, grazie a qualità superiore, valore, velocità, selettività e a una flessibilità che ci apre la strada per molteplici opportunità nei settori in cui lavoriamo».



Sandy Ran Xu, parlando ancora in veste di cfo, ha ricordato che da gennaio a marzo il giro d’affari legato ai servizi è aumentato, portandosi al 20% del totale, «a dimostrazione del successo nell’attrarre un numero record di merchant di terze parti sulla nostra piattaforma».



«Il trend del Q2 è incoraggiante, a livello sia finanziario che operativo», ha sottolineato, precisando che l’obiettivo sarà ancora offrire a merchant e fornitori una piattaforma di livello superiore in termini di esposizione, traffico e, non ultimi, costi più abbordabili, «così da garantire una crescita sostenibile a lungo termine».

a.b.