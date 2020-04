Silvano Cinelli se n’è andato ieri all’età di 88 anni, per cause non riconducibili all’attuale emergenza sanitaria.

L’imprenditore di Borgo Buggiano è stato il fondatore di Ciesse Piumini, marchio nato nel 1976 e in grado nel giro di poco tempo di imporsi sul mercato per le giacche a vento in piuma d’oca e successivamente in goretex, diventando leader di settore negli anni Ottanta e Novanta.

Lo stesso logo - il Ligrone - è un’eredità di Silvano Cinelli che, attraverso questa immagine, intendeva rappresentare i valori che hanno da sempre ispirato la sua vita: natura, autenticità e libertà.

In occasione dell’annuncio il presidente esecutivo dell’azienda, Fabio Primerano, ha salutato e ringraziato a nome di tutti i dipendenti, i collaboratori, gli azionisti, i clienti e i fornitori, lo storico “Papà”: «Il tuo spirito avventuriero, innovativo e impavido – ha detto - sarà sempre tra di noi».



Oggi Ciesse Piumini grava nell'orbita di Sport Fashion Service, che lo scorso novembre è stata acquisita per il 90% dalla Mittel (nella foto, Silvano Cinelli in uno scatto del 2015).