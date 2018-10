La 40enne Sophie Chassat, alumna dell'Ecole Normale Supérieure con una specializzazione in Filosofia, entrerà a far parte del board di Lvmh, che ratificherà la nomina il prossimo aprile durante l'assemblea degli azionisti.



Il patron Bernard Arnault l'ha cooptata «per beneficiare di una chiave di lettura sui generis a proposito dei cambiamenti sociali in atto».



Chassat è stata docente universitaria, prima di decidere di «far uscire questa materia dalle aule scolastiche, rendendola più viva e calata nella realtà».



Si è così specializzata nel settore "corporate philosophy and branding", collaborando con nomi come Louis Vuitton, Le Bon Marché, Bonpoint e Saint Gobain, fondando nel 2017 la società di consulenza Intikka e scrivendo numerosi saggi, tra cui La barbe ne fait pas le philosophe.

a.b.