Sesta edizione per ApritiModa, evento diffuso che consente a tutti di toccare con mano come nascono le creazioni del made in Italy: dal Piemonte alla Sicilia, sono 100 gli atelier e i laboratori dell’eccellenza artigianale, solitamente chiusi al pubblico, che aprono i battenti sabato 22 e domenica 23 ottobre.

C’è solo l’imbarazzo della scelta tra case di moda, cappellifici, concerie, ombrellifici, produttori di materie prime tra cui il setificio amato dalle case reali, laboratori teatrali e sartorie, alcune delle quali hanno vestito e vestono attori e politici di fama mondiale.

Realtà che, come sottolinea Camera Moda (partner istituzionale insieme a Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte), sono tasselli chiave del secondo settore industriale del nostro Paese, i cui ricavi 2021 sono stati pari a 82 miliardi di euro e la cui forza lavoro è formata da 600mila addetti impiegati direttamente, più altrettanti nel commercio e nel terziario.

Ideatrice la giornalista Cinzia Sasso, che afferma: «Continuiamo a raccontare quello che c’è dietro il mondo meraviglioso, ma distante, della moda. Un patrimonio di saperi immenso, diffuso e poco conosciuto».

Sasso ricorda che il 2023 sarà l’anno europeo della formazione professionale e che quindi è ancora più importante far amare un comparto in pieno ricambio generazionale. «Ci piacerebbe - conclude - che anche grazie ad ApritiModa i mestieri alla base del settore diventassero attraenti, così come sta succedendo da quando i cuochi si sono trasformati in chef».

Una novità di quest’anno è ApritiModa-il podcast, serie in cinque puntate disponibile su tutte le piattaforme di streaming, prodotta da Dr Podcast Audio Factory Ltd, che racconta attraverso le voci dei protagonisti alcune delle realtà coinvolte nel progetto. In esclusiva per Intesa Sanpaolo On Air un episodio speciale raccoglierà i migliori momenti delle cinque puntate.

Non manca inoltre un contest, messo a punto insieme a Naba-Nuova Accademia di Belle Arti e al Consorzio di tutela della Doc Prosecco. Agli studenti dei Trienni, Bienni specialistici e Master accademici di Naba è stato chiesto di elaborare l’etichetta per un’edizione limitata di Prosecco Doc e Prosecco Doc Rosé. A due proposte, in particolare, vanno una menzione speciale e la produzione di alcune bottiglie vestite con le etichette vincenti. Le special edition saranno distribuite in tutta Italia in una serie di happening, che coinvolgeranno vari atelier e laboratori aperti al pubblico in occasione di ApritiModa.

L’iniziativa è stata preceduta da una presentazione presso il Parlamento Europeo a Bruxelles e da un ricevimento presso l’Ambasciata Italiana, cui hanno partecipato tra gli altri Carlo Capasa, presidente di Cnmi e Alberto Vanderbilt Cavalli, direttore della Fondazione Cologni per i Mestieri d’Arte.

La due giorni ha il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Fai-Fondo Ambiente Italiano, Fondazione Altagamma e Comune di Milano. Regione Lombardia e Fondazione Fiera Milano hanno dato il proprio contributo.

Per il terzo anno consecutivo Intesa Sanpaolo è main sponsor, «confermando lo stretto legame con il territorio nazionale e testimoniando l’importanza di dare visibilità alle eccellenze del made in Italy», come ribadisce l’executive director Comunicazione e Immagine Fabrizio Paschina.

Nella foto, filati del Lanificio dell’Olivo di Campi Bisenzio (Firenze), che aderisce ad ApritiModa