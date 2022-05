e.f.

I fashion brand tra visione e innovazione, in un momento di grandi sfide e le aziende del digital che, intercettando nuovi trend, lanciano progetti alternativi. Se ne è parlato all’11esima Ceo Roundtable dimoderata dal direttore e ceopresso il centro congressidi Milano.Ad avviare il primo panel di interventi è stato, ceo di ­che ha fatto un bilancio dei suoi primi sette anni e mezzo nell’azienda britannica di accessori in pelle di alta gamma. Sotto la sua direzione il brand, fondato nel 1971 nel Somerset, è arrivato a controllare l’80% della distribuzione (che significa anche controllo dei listini e degli scontrini). Il 15% del network è costituito da monomarca in franchising e il 5% è wholesale. Le vendite online sono gestite direttamente e sono passate dal 7% della gestione pre-Andretta al 35% delle vendite totali (dopo il picco del 49%, nell’anno del Covid). «Si è trattato di un percorso lungo ma efficace - ha ricordato Andretta -. Nel primo semestre fiscale abbiamo realizzato il 10% in più di margine, rispetto a quando non avevamo il controllo della distribuzione».La trasformazione digitale non ha richiesto tanti investimenti in termini monetari: «Si è trattato soprattutto di investimenti in risorse inserite nel team e poi di tanto lavoro, niente altro».Sul fronte della sostenibilità Mulberry è partita in vantaggio. Infatti nasce come azienda produttrice di cinture e piccola pelletteria, recuperando materiali industriali dal mondo della calzatura (si trattava dei vicini della) e fin dagli inizi ha sempre offerto un servizio di riparazioni. «Oggi - ha raccontato Andretta - abbiamo 11 persone che eseguono circa 10mila riparazioni l’anno: non per difetti del prodotto ma per l’uso (l’età media di una borsa è 15 anni)».Sempre in ottica di business circolare, il ceo di Mulberry ha aggiunto: «Tre anni fa abbiamo iniziato a vendere le nostre borse pre-loved e da due anni le commercializziamo online». Un obiettivo che sta prendendo concretezza è quello della carbon neutrality. La società, che è quotata a Londra, ha cominciato a garantirsi alcuni pellami da fattorie scozzesi: a una pelle, con cui si possono realizzare otto borse, corrispondono 1,8 chili di consumi di anidride carbonica. Inoltre, due settimane fa è stato realizzato il primo prodotto a zero emissioni di anidride carbonica, la borsa Lilium, il cui pellame di origine danese è stato lavorato in una conceria tedesca con impianto a energia solare e senza l’uso trattamenti chimici.Visione creativa ed eccellenza della materia prima sono gli aspetti chiave del marchio(unione di "sea" come mare con "ease" come liberare, liberarsi). Lo ha spiegato il ceo, che nel 2017 ha portato il know how maturato nell’azienda di famiglia (oggi sotto il controllo di) in un suo progetto di abbigliamento maschile, espressione del lusso italiano contemporaneo, che mixa tradizione e innovazione. «Ho voluto creare un nuovo brand che piacesse in primis a me, pensando a sport che pratico come la vela, lo sci e il freeride - ha detto Loro Piana -. In parallelo era già chiaro che il formale si stava riducendo nel guardaroba di un uomo. Inoltre nei mercati maturi il vero lusso è sempre di più il tempo libero. La moda è un mercato saturo, dove bisogna trovare dei motivi per emozionare: un certo capo portato con sé può diventare l’inizio di un’avventura». È con questo mood, per esempio, che un tessuto come il solaro ha subito una mutazione genetica: «Noi abbiamo aggiunto un’anima di lana e nylon e lo abbiamo accoppiato con una membrana, così da renderlo adatto per giacche da sci e da vela e per altre reinterpretazioni di icone del guardaroba maschile».«Essendo un piccolo marchio del lusso stiamo anche investendo in persone preparate nel digital commerce e marketing», ha aggiunto Loro Piana. Così è nato un progetto di cinque opere d’arte in forma di Nft-Non fungible token, presentate in marzo alla fieradi St Moritz. «Hanno avuto un ritorno di immagine e awareness che non mi aspettavo - ha affermato Loro Piana -. Permettono di creare nuove opportunità di business e di intercettare i cripto-millioner delle community legate al mondo degli Nft, che sono attratti dai capi particolari».Sul fronte e-commerce nuove opportunità si prospettano per i marchi della moda, come hanno spiegato nel corso della prima tavola rotonda, ceo di, e, alla guida diIl gruppo francese delle vendite flash sta diventando partner delle fashion company non più solo nella gestione degli stock (il core business), ma anche in altre fasi del ciclo di vita del prodotto. «Abbiamo realizzato non un marketplace bensì un “brandplace” - ha spiegato Scarano di Veepee - perché i marchi sono al centro e ora possono ampliare il catalogo con prodotti permanenti o non ancora arrivati alla fase di stock ed estendere l’offerta a un tempo più lungo, dai cinque-sette giorni che in media riguardano una vendita-evento». Il tutto con politiche di prezzo meno aggressive rispetto a quelle delle private sales.Del resto, come ha osservato il ceo di Veepee Italia, siamo nell’era dell’iper-consumatore, che non compra solo perché attratto da sconti generosi, ma anche perché gli si offrono più occasioni d’acquisto e su canali diversi. Nel caso di Veepee, si parla di 4-5 milioni di utenti unici giornalieri (60 milioni gli iscritti), che possono affacciarsi alla vetrina del brandplace: un canale che nel giro di due/tre anni ha raggiunto i 200 milioni di euro di vendite, con brand partner che vanno dalla moda all’outdoor, fino all’interior design.Un’altra iniziativa di Veepee riguarda il second-hand. «Da un’indagine sui nostri iscritti - ha detto Scarano - è emerso che uno su due compra regolarmente proposte di seconda mano: un aspetto che non si può più trascurare. Per questo abbiamo deciso di creare delle campagne flash per i brand, di raccolta di prodotti di seconda mano. In cambio le label inviano un voucher da usare per acquisti online o in store». Così un marchio chiude il cerchio e può creare un mercato delle proprie proposte usate. «I brand - ha osservato Scarano - tendono ad avere paura del proliferare di canali, ma per vincere l’inerzia del consumatore bisogna fare qualcosa di diverso, agire non solo sui prezzi ma anche sui servizi».A proposito di servizi, Scalapay sta procedendo a ritmo accelerato con le sue soluzioni per il pagamento degli acquisti in più rate, online e in negozio, senza interessi. La fintech, nata nel 2019 per mano di, ha raggiunto quota 5mila implementazioni e di recente ha raccolto 27 milioni di dollari di finanziamenti da(che si aggiungono ai 700 milioni di fondi precedenti). L’idea azzeccata è stata quella di avere migliorato il momento forse più spiacevole della shopping experience, quello del pagamento appunto.La possibilità di pagare a rate attrae soprattutto i giovani e l’effetto si vede sul tasso di conversione, in media più alto (circa il 5%) se il cliente vede che Scalapay è attivo. Ciò che ha sorpreso lo stesso Mancini è l’effetto sull’alto di gamma: «Non credevo che alcuni prodotti di lusso potessero beneficiare della rateizzazione nel conquistare le nuove generazioni e ho scoperto che era un pregiudizio. Di fatto, da un punto di vista demografico, Scalapay aiuta il lusso a ringiovanire», ha dichiarato il ceo della startup.L’ambito di ricerca dell’azienda è ora incentrato soprattutto sulla fase del checkout nell’e-commerce. «Con il nuovo prodotto- anticipa Mancini -l’e-shopper viene riconosciuto dal numero di cellulare a partire dal terzo acquisto. Andando a semplificare il checkout si è osservato che un acquisto su due viene completato». "Più è facile, più si completa” è dunque il nuovo motto di Scalapay, che per il momento ha convinto solo 200 dei suoi 5mila merchant partner ma, a dire del suo ceo, è pronta a scommettere su questa nuova frontiera.