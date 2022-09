I molti anni di esperienza maturati per Lvmh nel Nord dell'Asia sono valsi a Michael Schriver la nomina a presidente del colosso del lusso francese nell’area, con effetto immediato.

L’executive ha fatto il suo ingresso nel colosso francese nel 1988, dopo 20 anni di militanza nelle fila di Macy's, dapprima presso il player del duty-free Dfs e successivamente da Louis Vuitton, di cui dal 2014 è stato presidente proprio dell'Asia settentrionale.

La promozione di Schriver, ha spiegato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di Lvmh, «è un forte segnale della determinazione a investire nel nostro futuro in Asia e a rafforzare la collaborazione all'interno della nostra organizzazione. Lavoro con Michael da oltre 20 anni e sono rimasto costantemente colpito dalla sua comprensione del business a tutti i livelli».

Schriver assume il ruolo (una posizione di nuova creazione) in un momento difficile per la regione, dove il business è intralciato dai lockdown messi in atto per frenare la diffusione del Covid. Sarà responsabile di tutte le operazioni del gruppo nella Grande Cina e in Corea del Sud.

Proprio i risultati in Cina sono stati responsabili del calo dei ricavi di Lvmh in Asia nel secondo quarter, scesi dell'8% dopo un incremento dell'8% nel trimestre precedente.

«Questi mercati rappresentano già una parte importante del business del gruppo. Hanno un enorme potenziale per i nostri marchi in futuro. È un ottimo momento per avere una visione di alto livello della nostra attività e per disegnare le strategie che guideranno lo sviluppo futuro. Ciò è ancora più vero, date le difficoltà di viaggiare in queste aree geografiche in questo momento», ha spiegato il gruppo in una nota.

L’attuale presidente di Lvmh Greater China Andrew Wu, e Ouk Cho, presidente di Lvmh in Corea del Sud, manterranno i loro ruoli e riporteranno direttamente a Schriver. Il manager si confronterà anche con Roula Rozakeas, vicepresidente senior delle risorse umane per l'Asia del Pacifico.