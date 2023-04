Quella dedicata ai viaggi rappresenta per Veepee, piattaforma multi-specialista di vendite online, una business unit sempre più dinamica: riunendo le attività del gruppo legate al turismo e al tempo libero, conta a livello globale su 4,5 milioni di visitatori unici al giorno sul sito e su una presenza consolidata in Francia, Spagna, Italia, Benelux, Germania e Svizzera.



Nel 2018 è stata eletta migliore agenzia di viaggi online dal Travel d’Or e l’anno successivo ha dominato la classifica Ufc-Que-Choisir, con un tasso di soddisfazione del 93%. A dicembre 2020, inoltre, Médiamétrie l’ha inserita nella top ten delle marche più consultate nel suo settore di riferimento.



Ora questa divisione apre un nuovo capitolo con Albert Serrano Pons, nominato direttore generale di Veepee Viaggi dopo una carriera cominciata con la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni all’Università Politecnica della Catalogna e il diploma in General Management conseguito alla business school Iese.



Dopo le prime esperienze professionali in Ricoh e Demon Quest (Deloitte), nel 2010 l’executive, oggi 41enne, entra nel gruppo Privalia come direttore del sourcing a San Paolo del Brasile e responsabile dell’attività Full Price nel Paese, diventando poi country manager del Messico, prima di tornare in Spagna nel 2015.



Da allora al 2022 Serrano Pons guida le attività del gruppo in Spagna, dapprima come country manager e dal 2016, dopo l’acquisizione di Privalia da parte di Veepee, con la stessa qualifica sia per Veepee che per Privalia.



Nel 2022 entra a far parte della sede centrale del gruppo a La Plaine Saint-Denis in Francia, dove ricopre il ruolo di global director of Sourcing e, in tempi più recenti, di responsabile delle operazioni commerciali del gruppo.



Membro del comitato esecutivo di Veepee, prende le redini del business viaggi e tempo libero con l’obiettivo di sviluppare l’attività in Francia ed Europa, «continuando a innovare - assicura - e ad adattarci alle sfide dettate dalla distribuzione digitale di domani». Sicuramente saprà giocare in squadra, facendo tesoro anche della sua militanza nell’FC Barcelona come calciatore professionista.



Nei prossimi mesi Veepee Viaggi punta a migliorare ulteriormente le prestazioni della piattaforma attraverso personalizzazione, Crm, nuove linee di prodotto e altro: dal catalogo Durata Illimitata agli affitti vacanze, fino a gastronomia e ripresa del segmento Cultura dopo la pandemia. «Questa unit - spiega Jean-Baptiste Hoyaux, ceo di Veepee - è attualmente il miglior esempio del successo della diversificazione del gruppo».



Nel nostro Paese Veepee Viaggi è stata lanciata nel 2011, dopo due anni di rodaggio in Francia. «I soci - sottolinea Valentina Corbetta, country manager Italia dell’e-tailer - possono pianificare al meglio i dettagli della propria vacanza, dalla parte creativa ai metodi di pagamento disponibili. Quanto ai brand partner, riducono il time-to-market, ottimizzando e facilitando l’integrazione dell’offerta e sviluppando analisi di vendita sempre più dettagliate»



Un approccio che l’azienda fondata nel 2001 - attiva nei settori moda, calzature, casa, bambini, gourmet e, appunto, viaggi per ogni target ed esigenza - applica a tutto tondo nelle sue strategie, focalizzandosi sulla stretta collaborazione con i 7mila marchi di cui è partner: un concetto ribadito da Valentina Corbetta durante il suo intervento alla recente Ceo Roundtable di Fashion, lo scorso 4 aprile a Palazzo Parigi a Milano. Nel 2022 Veepee ha realizzato un valore di vendita ai consumatori pari a 3 miliardi di euro netti.

