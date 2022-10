Dopo quattro anni di break il comeback delle Journées Particulières è stato un successo per il gruppo Lvmh. Con 57 maison coinvolte, per un totale di 93 sedi in 15 Paesi, l’evento, svoltosi dal 14 al 16 ottobre, ha attirato il numero record di 200mila visitatori.

Numeri che danno ragione alla scelta di Antoine Arnault, responsabile della comunicazione e dell’immagine del colosso francese, che non ha voluto scendere a patti con il digital in tempi di pandemia, per questo appuntamento.

A partecipare, un parterre di marchi blasonati come Acqua di Parma, Belmond, Berluti, Broderies Vermont, Bulgari, Château Cheval Blanc, Chaumet, Conceria Masoni, Dior, Cloudy Bay, Domaine des Lambrays, Fendi, Fondaco dei Tedeschi–DFS, Glenmorangie, Guerlain, Hennessy, Le Jardin d’Acclimatation, Krug, Loro Piana, Louis Vuitton, Moët & Chandon, Rimowa, Ruinart, Sephora, Tag Heuer, Tanneries Roux, Thélios, Veuve Clicquot e Zenit.

Alla quinta edizione, l’evento ha visto Tiffany aprire per la prima volta al pubblico il laboratorio di design e innovazione di New York e Berluti quelle del laboratorio di sartoria su misura di a Parigi.

Tra gli altri partecipanti storici che hanno svelato nuove location, Moët & Chandon ha accolto i visitatori nello Château de Saran, una delle sue residenze iconiche, Louis Vuitton ha ricevuto i visitatori nell’atelier di Vendôme e Rochambeau in Texas e Chaumet ha svelato il suo hôtel particulier a 12 Vendôme, per la prima volta dopo la sua ristrutturazione avvenuta del 2020.

In Italia sono state in totale 19 location aperte al pubblico in sette regioni, tra cui si segnalano le new entry degli hotel Belmond a Venezia, a Firenze e a Taormina, la manifattura di calzature Christian Dior a Fossò in Veneto, il nuovo polo Fendi Factory in Toscana e la manifattura di calzature della griffe a Porto San Giorgio nelle Marche, la Conceria Masoni di Santa Croce in Toscana.

A Milano in pista anche la Pasticceria Cova, la boutique di Acqua di Parma e il quartier generale di Loro Piana (nella foto l’installazione), dove erano presenti alcuni degli artigiani della maison