Un tributo a Maria Peserico e ai successi internazionali raggiunti attraverso l'azienda di Cornedo Vicentino: la fondatrice della casa di moda ha ricevuto dal consiglio comunale del centro veneto l’onorificenza di Consigliere Onorario per la sua «testimonianza di lungimirante e infaticabile imprenditrice cornedese nel mondo».

Una storia imprenditoriale, la sua, lunga 60 anni e iniziata nel 1962 con un piccolo laboratorio specializzato in pantaloni femminili, che nel giro di un decennio si è trasformato in una realtà con oltre 50 dipendenti.

Nel 1975, grazie all’intervento manageriale del marito di Maria, Giuseppe Peruffo - scomparso lo scorso novembre a 93 anni - alla produzione conto terzi si aggiunge la collezione eponima, con un focus su pantaloni e gonne.

L’attenzione alla qualità dei tessuti e l’expertise sartoriale consentono all’azienda di fare un salto, affermandosi sul mercato e, a partire dagli anni Ottanta, di aprirsi ai Paesi esteri. A partire dagli anni Novanta un altro step: la collezione diventa un total look, mantenendo la produzione esclusivamente in Italia.

Oggi la Peserico è guidata dalla seconda generazione della famiglia, con Riccardo Peruffo come amministratore delegato e la moglie Paola Gonella come direttrice creativa, timonieri di una crescita che ha portato il fatturato a 80 milioni di euro (2021), generati da una rete di circa 1.300 multibrand e 27 monomarca, concentrati in Italia, Usa, Germania, Spagna, Corea, Polonia, Giappone e Cina.

Recente l’annuncio dell’apertura di un flagship store all’interno di Spiga 26, in nuovo hub di Hines nel Quadrilatero: il brand veneto sarà presente nello spazio di Palazzo Pertusati da febbraio 2023 con una boutique di circa 300 metri quadrati sviluppati su due piani, con due vetrine su via della Spiga.