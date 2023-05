Dopo circa tre anni al timone dista per lasciare la società.I vertici di, casa madre del marchio, hanno confermato ala fine del sodalizio con il manager, aggiungendo che «la società annuncerà il nuovo ceo nelle prossime settimane».Gianangeli è entrato nelle fila della maison dall’omonima azienda di maglieria a Perugia, di proprietà della sua famiglia, dove ha rilanciato il business grazie anche alla produzione per diversi marchi europei del lusso.Precedentemente è stato direttore retail globale die associate commercial coo di. Ha inoltre lavorato per diversi anni da, ricoprendo varie posizioni nel merchandising e come vicepresidente regionale del marchio in Giappone.Durante il suo mandato in Maison Margiela ha gestito l'apertura di punti vendita chiave e il trasferimento della casa di moda in una nuova sede in Place des États-Unis a Parigi.La Otb diha rilevato una quota di maggioranza di Margiela nel 2002, una delle tante acquisizioni volte a costruire un polo del lusso che oggi comprende anchee una partecipazione inIl gruppo controlla inoltreLa holding ha archiviato il 2022 con un fatturato oltre 1,74 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto al 2021. Incremento a doppia cifra anche per Maison Margiela, disegnato dal 2014 ache ha messo a segno un + 24%.