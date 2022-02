Milano, Firenze, Parigi, Londra, Shanghai, Shenzhen, Mumbai, Miami. E adesso, anche Dubai. Istituto Marangoni aprirà a fine maggio la prima sede nel Middle East. «Questa apertura ha richiesto due anni di preparazione», ha detto Stefania Valenti, amministratore delegato dell'Istituto, durante una conferenza stampa a Milano.

Per il campus di Dubai è stato scelto un building nel distretto finanziario Difc: «Si tratta di una location strategica - ha affermato Valenti - molto vicina al centro e ai punti di riferimento di Dubai, come la torre Burj Khalifa e il Dubai Mall».



I dettagli finanziari non sono stati divulgati, ma la manager ha affermato che l’investimento è in linea con le altre aperture internazionali di Marangoni e che si recupererà in quattro anni.



Secondo Valenti il campus ha la missione strategica di sfruttare il crescente interesse per la formazione nel settore moda, non solo a Dubai ma in tutto il Medio Oriente, dove già si stanno valutando altre inaugurazioni nei prossimi cinque o sette anni.



«L'area di Dubai non è così sviluppata in termini di istruzione superiore incentrata sulla moda e sul design. Non c'è un'offerta verticale, ma esistono buone università che offrono solo un paio di corsi», ha osservato Valenti, aggiungendo che nel programma di formazione ci sarà spazio anche per i corsi di interior e product design di Istituto Marangoni.



La scuola di Dubai consentirà ai suoi studenti di trascorrere uno o più anni in altre sedi. In particolare, Valenti prevede che la rotta Mumbai-Dubai diventerà particolarmente popolare tra gli allievi, poiché un numero significativo di ragazzi indiani ha mostrato interesse per la città.



Contemporaneamente Istituto Marangoni continua a investire nella sperimentazione della formazione phygital, unendo le forze con altre importanti sedi accademiche. A Milano, ad esempio, verrà lanciato a giugno un nuovo master ibrido per il lusso e il business, sviluppato in partnership con il Mip Politecnico di Milano School of Management. Oltre ai corsi online, le lezioni in presenza saranno equamente suddivise e ospitate dai docenti delle due realtà.