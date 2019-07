Vogue Talent celebra il suo decimo anniversario durante la fashion week milanese con una mostra a Palazzo Cusani in Brera in programma dal 20 al 21 settembre che raccoglie il meglio della sua storia.

Il progetto di Vogue Italia, fondato nel 2009 da Franca Sozzani e da Sara Sozzani Maino (head of Vogue Talents), metterà in esposizione le creazioni di 70 designer che, nei 10 anni passati, hanno partecipato al talent. Tra gli altri anche grandi firme come Jonathan Anderson, Acquazzurra, Simone Rocha e Bethany Williams.

Alcuni dei protagonisti racconteranno in una serie di video pubblicati ogni settimana sull’account Instagram di Vogue Talents (@saramaino_vt) e sui canali social di Vogue Italia quanto il programma sia stato importante per la loro carriera, indossando la T-shirt creata ad hoc dall’illustratore Andrea Tarella.

«Il talento è essenziale, ma non è abbastanza - ha commentato il caporedattore di Vogue Italia, Emanuele Farneti -. Eravamo alla ricerca di talenti nella moda e nella fotografia da molto prima che lo scouting diventasse un trend. Il nostro compito è offrire a persone di talento un'opportunità».

Per dare spazio ai giovani, infatti, Vogue.it lancerà Upload Your Show, l’iniziativa che offre agli stilisti emergenti la possibilità di presentare i loro lookbook davanti alla redazione. Le migliori collezioni saranno pubblicate sull’online della rivista.