Anche quest’anno il capoluogo lombardo si anima grazie all’evento musicale Piano City Milano, che coinvolgerà la città dal 17 al 19 maggio con 450 concerti gratuiti, performance e appuntamenti, tra cui il Premio Piano City Milano Renato Sellani.

Per l’ottava edizione dell’evento scende in campo anche Hermès, che assegna due premi speciali a sostegno della cultura e della formazione di due giovani pianisti, Alessandro Viggiano e Thomas Umbaca, che avranno anche la possibilità di esibirsi durante le tre giornate milanesi. Viggiano salirà sul palco il 18 maggio alla Fondazione Adolfo Pini e nello stesso giorno Umbaca sarà nella ex fabbrica Giovanni Cova & C. (ex G. Cova & C.).





Una collaborazione che conferma il progetto di corporate social responsibility del brand e della sua Fondazione, già impegnata nella promozione e nella valorizzazione dei musicisti del Polo di Palermo.

Oltre ai luxury award, Piano City Milano prevede altri cinque premi del valore complessivo di 3.500 euro.

Dalla sua prima edizione, la rassegna collabora con Fondazione Milano – Civica Scuola di Musica Claudio Abbado con lo scopo di formare e promuovere giovani pianisti di tutta Europa.

Il Premio Piano City Milano, in memoria del maestro Renato Sellano, vede partecipare talenti tra i 18 e i 30 anni, regolarmente iscritti a istituzioni musicali accademiche italiane e internazionali.