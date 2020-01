I leggendari rugbisti neozelandesisaranno brand ambassador di. Il marchio italiano specializzato in denimwear ha annunciato che diventerà partner ufficiale di abbigliamento formale e denimwear delle squadre della

Dopo avere annunciato l'anno scorso una partnership di quattro stagioni con la squadra di calcio del Paris Saint-Germain, sono i team degli All Blacks, All Blacks Sevens e Maori All Blacks, famosi nel mondo per la danza haka che svolgono prima di ogni partita, a legare la loro immagine a Replay.

«Sono entusiasta di poter ampliare la nostra rete di partnership sportive entrando nel mondo del rugby, che è caratterizzato da una grande passione e impegno - ha commentato Matteo Sinigaglia, amministratore delegato di Fashion Box, capogruppo di Replay -. Siamo orgogliosi di collaborare con la squadra più leggendaria e iconica del mondo, gli All Blacks, con cui condividiamo la stessa visione su valori, tradizione e innovazione».