Sembrava cosa fatta e invece il progetto torna nella categoria delle ipotesi. Dopo mesi di trattative riservatissime pare che il dialogo tra il Comune di Arezzo, i proprietari della superficie () e l’aretino, per l’acquisto dell’area industriale dismessa ex, all’ingresso della città, si sia (forse momentaneamente) interrotto.

Come riporta il Corriere di Arezzo, il patron di Prada coltivava da tempo il sogno di riqualificare una fabbrica che ha rappresentato il simbolo della crescita economica aretina, ma che da tempo è diventato un luogo abbandonato, fatiscente e spettrale, rifugio per molti senzatetto e non solo.

Negli aretini è ancora forte il ricordo delle “leboline”, con i pullman che andavano e venivano da tutta la provincia per portare al lavoro e riportare a casa i dipendenti e che ora stride con l’immagine di degrado che fa da triste biglietto da visita per chi dall’autostrada si avvicina alla città toscana.

Più volte le amministrazioni hanno tentato di ridare dignità a quest’area strategica per l’intera comunità, senza giungere a soluzioni concrete. L’interesse di Bertelli aveva riacceso le speranze, anche perché il progetto di riconversione non era destinato a sfociare nell’ennesimo centro commerciale con le solite insegne per fare dei visitatori dei consumatori, ma in un luogo di aggregazione con servizi, strutture di formazione, spazi sociali ed espositivi, tanto verde.

La giunta guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli aveva portato avanti nel più stretto riserbo la trattativa, coltivando il sogno di trasformare quella struttura-scempio alla periferia di Arezzo in un nuovo luogo collante per l’intera comunità e non solo, ma a frenare gli entusiasmi sono arrivate la guerra, le tensioni geopolitiche internazionali, l’inflazione, la paura di forti ricadute finanziarie. Tutti timori che hanno fatto da deterrente al closing di un’operazione che richiederebbe un notevole sforzo economico – si parla di 20 milioni per l’area, da aggiungere ai costi per le opere di progettazione e costruzione – oneroso anche per un imprenditore che di nome fa Patrizio Bertelli.

Ora dunque è tutto in stand-by. Per il momento la ex Lebole firmata Prada deve aspettare.