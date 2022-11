Creatività e fantasia da sempre sono gli elementi cardini di Fashion Graduate: la prima e unica fashion week gratuita aperta alla città di Milano è di scena da oggi, 3 novembre, a sabato 5, presso il Base nel Tortona district. Protagonista assoluta del progetto, organizzato da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore (Ets), la creatività dei migliori studenti diplomandi e laureandi di accademie, istituti e scuole di moda italiani.



Tre giorni dedicati a fashion show, talk, masterclass, workshop e job placement, con un programma fitto di appuntamenti, accomunati da un’unica mission: contribuire a connettere il sistema educativo e l’industria del settore, creando competenze professionali competitive al servizio di sfide importanti come la ricerca di materiali sostenibili, il risparmio energetico, le politiche ambientali, l’allungamento della vita e la gestione del fine vita del prodotto.



Un ponte che parte da Milano, grazie anche al patrocinio di Palazzo Marino e Regione Lombardia, per alimentare nuove eccellenze, trascendendo qualsiasi confine geografico.



Tra gli istituti coinvolti, solo per citarne alcuni, Marangoni, Iuad, Istituto Secoli, Afol, Modartech, Naba, Ied e Domus Academy.

a.c.