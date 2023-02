A Milano il prossimo 24 febbraio, in concomitanza con, si svolgerà la prima edizione di, che celebra i successi di voci inascoltate e sottorappresentate nella nostra società nei settori Moda, Design, Arte, Cibo, Business, Sport e Cinema.

Michelle F. Ngommo, presidente di Afro Fashion Association ospiterà l’evento al Meet Digital Culture Center, in Viale Vittorio Veneto 2, nel cuore di Porta Venezia a Milano, dove 1.500 metri quadrati distribuiti su tre piani, riprogettati dall’architetto Carlo Ratti, accoglieranno gli ospiti della giuria, da Carlo Capasa a Costanza Etro, Stella Jean a Simonetta Gianfelici e molti altri.

Una giuria internazionale di esperti in diversi settori consegnerà dieci riconoscimenti ad altrettanti leaders of Change che si sono distinti nei campi della Cultura, della Creatività, della Comunità, dell’Eredità, e della Imprenditorialità.



La giuria selezionerà cinque vincitori, mentre gli altri cinque saranno scelti da un voto online da tutti al link https://bit.ly/BlackCarpet23, con la possibilità di accedere fin da subito fino al giorno 12 febbraio.

Questa vetrina metterà anche in risalto Afro Fashion Association, organizzazione non-profit, fondata nel 2015 da Michelle F. Ngommo, che crede nel profondo potere trasformativo della moda, del design e della cultura come strumenti di scambio interculturale, di empowement e di sviluppo economico sostenibile.

I premiati della serata includono anche nomi come Kabe Lame, influencer e tik toker senegalese naturalizzato italiano per i suoi video reaction, muti di genere comico, Jon Bronxl giovane ritrattista, David Aiyeniwon, in arte David Blank, cantante dalla voce potente che stregato Laura Pausini, che lo ha voluto al suo fianco sui palchi di tutta Europa, Tia Taylor, pseudonimo di Motyat Abiola Olatumbi, youtuber e scrittrice statunitense.

Durante la serata dei Black Carpet Awards Tafari Hinds, noto anche come Metafari, (curator RED-EYE) esporrà una sua opera nella Immersive Room del Meet Digital Arts Center e sarà anche messo in risalto l'eccezionale lavoro degli artisti Bipoc che hanno un impatto significativo sulla scena internazionale.