Investire oggi per riparare ai danni ambientali fatti ieri è un impegno non più prorogabile per la moda, comparto altamente inquinante. Lo ha ribadito, presidente di, nel suo intervento al summit Sustainability: From Cost To Profit, organizzato dall'e da, in collaborazione con l'«La sostenibilità non è greenwashing, ma un investimento a lungo termine - ha affermato -. Un impegno verso le nuove generazioni e l'ambiente, ma anche l'unica scelta che abbiamo per fare impresa domani».La selezione di materiali naturali, l'attenzione al consumo d'acqua e di energia e la riduzione nell'utilizzo di trattamenti chimici «devono guidare le scelte del settore, perché sono gli stessi consumatori, in particolare la Gen Z, a pretendere di acquistare beni sostenibili, obbligandoci a ripensare i nostri prodotti e processi».Certo, la svolta comporta un costo, «che però è in grado di trasformarsi in valore aggiunto, per le aziende e per i consumatori stessi, già nel breve periodo».L'importante è che non si agisca da soli: per Rosso è fondamentale che tutti gli attori della filiera siano coinvolti e che si lavori a una integrazione verticale, «affinché tutte le realtà, di ogni dimensione, contribuiscano in maniera fattiva alla vera e propria rivoluzione in atto».«Noi grandi gruppi - ha sottolineato - abbiamo la responsabilità di tracciare la rotta con investimenti e iniziative a beneficio dell'intera filiera. Otb ha investito in questa direzione, puntando sulla tracciabilità dei prodotti, la formazione delle persone e la riduzione dell'impatto ambientale in fase di produzione nelle nostre sedi, con l'obiettivo di arrivare alla Carbon Neutrality anche prima del 2030».«Mio padre - ha concluso - mi ha insegnato il valore della restituzione, un impegno verso l'ambiente, la comunità e il territorio che ho fatto mio ed è al centro delle strategie di Otb».