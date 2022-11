Adidas è in trattative con Björn Gulden, attuale ceo di Puma, come potenziale successore di Kasper Rorsted. L’ipotesi è iniziata a circolare non appena Puma ha annunciato di aver nominato il chief commercial officer Arne Freundt come nuovo amministratore delegato dall'1 gennaio, in seguoto alla decisione di Gulden di far scadere il suo contratto alla fine dell'anno.

Nel suo comunicato Puma non aveva indicato quali fossero i piani di Gulden, ma la stampa tedesca ha iniziato a far circolare la notizia, spingendo Adidas a prendere posizione e ad ammettere la trattativa in essere.

Lo scorso agosto l'attuale ceo di Adidas, Kasper Rorsted, e il supervisory board della società avevano inaspettatamente "concordato di comune accordo" che Rorsted cederà la posizione di ceo nel corso del 2023.

L’avvicendamento di Gulden da un gruppo dello sportswear all’altro ha subito avuto ripercussioni sui titoli delle rispettive aziende: Adidas a fine seduta spicca il volo con un titolo che si attesta a 115 euro, in aumento del 22,38%. Puma, invece, si muove in territorio negativo, attestandosi a 45,14 euro, con un calo del 2,53%.

Per Gulden si tratta di un rotorno a casa: il manager, che ha un'esperienza ultraventennale nell’industria dello sportswear, prima di approdare in Puma nel 2013 aveva lavorato in Adidas con il ruolo di senior vice president dell’abbigliamento e degli accessori.