«Se la moda è fondamentale per Milano, White è fondamentale per la moda, perché si prende cura delle aziende di piccola dimensione».

All’inaugurazione di White, che ospita circa 500 brand (fra italiani ed esteri) nel Tortona fashion district, il sindaco di Milano Beppe Sala ha riconosciuto il ruolo della fiera nel supportare le realtà artigianali e ha evidenziato il fattore-chiave che le accomuna. «Il piccolo imprenditore - ha ricordato - non distingue fra lavoro e famiglia, fra capitale proprio e dell’impresa: immagino la stessa magia attorno a queste 500 storie».

«Vi auguro di allargarvi ancora di più, a tutta la città» ha detto Sala, sottolineando come supportare le imprese di piccole dimensioni sia più facile se si fa massa critica.

Oltre al patrocinio del Comune di Milano, il White collabora da tempo con Confartigianato Imprese e vede il supporto del Mise con l’Agenzia Ice.

«Quello che premia è il lavoro di squadra», ha ribadito Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune.

L’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, Lara Magoni, ha rammentato che il territorio lombardo ospita 10mila negozi di moda fra abbigliamento e calzature, che occupano 63mila addetti e che la sola Milano in un anno ha attratto 11 milioni di visitatori. «Numeri che fanno ben sperare anche sul 2020, nonostante l’attuale fase interlocutoria, ma che portano a riflettere sui giovani e il lavoro».

Altagamma ha allertato che entro il 2023 alla moda potrebbero mancare oltre 46mila figure professionali. Per questo la Regione intende promuovere la formazione legata al saper fare artigianale. Inoltre ha destinato 10 milioni di euro a sostegno di 61 aziende con progetti sostenibili.



Tra queste c’è Wråd, in questi giorni presente nella Special Area Sustainable di White. Uno dei fondatori, Matteo Ward, è anche il curatore di Give a FokUs, sezione della fiera che propone un percorso multisensoriale per sensibilizzare i visitatori sulla moda responsabile. In più Ward è stato il direttore creativo di WSM Fashion Reboot, il primo evento italiano interamente dedicato alla sostenibilità che M.Seventy - società organizzatrice di White - ha lanciato lo scorso gennaio, durante la fashion week maschile.

A tal proposito, il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti ha posto l’accento sul fatto che le imprese artigianali in fiera sono tutte sostenibili, perché generano valore economico e valore sociale: «Vivono del tutto all’interno della comunità». «Il mio pensiero fisso non è la dimensione delle imprese ma la qualità del prodotto: se non si ragiona così non si va avanti», ha dichiarato nel suo intervento.

Giuseppe Mazzarella, imprenditore del calzaturiero delegato all’Internazionalizzazione di Confartigianato, nonché membro del board dell’Ice ha ricordato che l’Agenzia ha appena messo a disposizione per l’export italiano 300 milioni di euro. «Milano è la giusta piattaforma per gli investimenti di realtà come l’Ice. Rende soddisfatti di fare squadra e dà un messaggio importante a chi arriva dall’estero», ha affermato. Pare infatti che il capoluogo lombardo abbia raggiunto il giusto mix di politica, qualità dei servizi e qualità della vita (nella foto, da sinistra, il sindaco Sala, il patron di White, Massimiliano Bizzi, e Giuseppe Mazzarella in rappresentanza dell'Agenzia Ice e di Confartigianto).