Dopo l'esperienza del lockdown anche da Camomilla Italia lo shopping cambia strategia in direzione omnicanale, senza soluzione di continuità fra fisico e digitale.

Il marchio di womenswear da 77 milioni di fatturato nel 2019, attivo con 220 punti vendita, ha infatti lanciato due nuove iniziative retail, finalizzate a preservare la salute delle proprie clienti e ad avviare un'innovativa shopping experience, «semplice, sicura, immediata e personalizzata», come promette l'azienda.

Il primo nuovo servizio, battezzato Private Sale, permette alla cliente di fissare appuntamento via WhatsApp, recarsi al punto vendita stabilito e avere a disposizione le consulenti di stile a porte chiuse per il tempo necessario, in modo da scoprire la collezione e scegliere i capi in sicurezza e senza fretta.

Per chi invece vuole fare comodamente shopping scegliendo online, ma senza rinunciare alla prova "fisica" dei capi, il brand ha varato il servizio Camomilla Express: basta un messaggio via WhatsApp e in giornata gli articoli saranno consegnati direttamente a casa da un runner in bicicletta elettrica brandizzata con il caratteristico pattern animalier.

Una volta che i capi saranno arrivati a destinazione, la cliente potrà provarli e decidere che cosa tenere e cosa restituire al runner, che aspetterà per tutto il tempo necessario all'operazione.

«L'azienda è in prima linea con iniziative volte da un lato a garantire il rispetto delle misure di prevenzione e dall'altro a contrastare le ripercussioni economiche negative – commenta Annamaria Pierro (nella foto), a.d. di Camomilla Italia -. Abbiamo chiesto a tutti i dipendenti di essere uniti, di lavorare per obiettivi forti e consapevoli, continuando il percorso lavorativo con piena fiducia».