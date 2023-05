Una percentuale del ricavato di ogni borsa venduta andrà inoltre all'associazione Girls@polimi.it: un’opportunità per avvicinare le ragazze agli studi Stem e per attrarre più donne nei percorsi di studio del Politecnico di Milano.



Rebelle produce circa 75mila pezzi l'anno ed è presente in oltre 450 negozi multibrand di fascia premium /entry-to-luxury, con una significativa risposta del mercato estero, che rappresenta il 17% del turnover annuale.



Il brand prevede di chiudere il fiscal year 2023 con una crescita del 41% dei ricavi, a quota 4,5 milioni di euro.









in prima linea per l’empowerment femminile. Il brand di pelletteria in house del gruppo veneto, dà il via al progetto, terzo capitolo del suo impegno a favore delle donne, dopo il lancio diUn’iniziativa portata avanti insieme al, che si concretizzerà attraverso un workshop per capire il punto di vista delle studentesse sull’accessorio moda per eccellenza – la borsa – e raccontare le loro ambizioni e che sfocerà successivamente nella creazione di una capsule collection composta da sei modelli, realizzati in chiave green, in vendita con la primavera-estate 2024.La sfida, come spiegano i vertici di Rebelle, è realizzare, commercializzare e promuovere la capsule collection e impostare un progetto charity, per sostenere la carriera delle studentesse, grazie a job placement aziendali.