Tra moda, lifestyle e gaming il legame è sempre più forte. Dopo che venerdì scorso, 4 novembre, Dolce&Gabbana ha annunciato la nuova web serie in otto episodi GooDGame, prodotta da Frame by Frame e nata dalla collaborazione con la e-sports company Mkers, la piattaforma second hand Wallapop lancia in vista della Milan Games Week (25-27 novembre) Pop-Man, il primo videogioco firmato dalla stessa Wallapop, disponibile fino al 18 novembre. Realizzato insieme a Gamindo (azienda specializzata nei branded video games), si ispira a uno dei videogiochi più famosi di sempre, Pac-Man.



Si ricrea nel mondo virtuale una situazione legata alla quotidianità, con tanti tesori vintage da proteggere nella propria casa e mamma e papà in agguato per fare pulizia e buttare tutto.



Al giocatore non resta che muovere il proprio avatar lungo un labirinto per raccogliere e salvare i propri oggetti, evitando di essere raggiunto dai “nemici”, pena la perdita di vite in gioco. Per andare più veloce e guadagnare nuovamente le vite perse, deve correre a prendere i popcorn di Wallapop, mentre per guadagnare terreno si potranno “freezare” i nemici, passando su cristalli di ghiaccio: di livello in livello la difficoltà aumenta ed è così possibile battere nuovi record. A quattro top scorer sarà riservato un non meglio precisato “momento esclusivo”, sempre all’insegna del gaming.



Tra le varie proposte presenti su Wallapop console e videogame sono in pole position. Infatti, come informano i responsabili della piattaforma, da gennaio a settembre scorsi la categoria ha visto un aumento del 46% delle inserzioni.

