Fiorentina, 52 anni, Sofia Ciucchi assume la carica di direttore generale da Ermanno Scervino.

Già consigliere delegato della griffe toscana da alcuni mesi, la manager riporterà al presidente e amministratore delegato Toni Scervino.

Con una laurea all’Università Bocconi di Milano, Ciucchi porta nel gruppo una lunga esperienza nel settore lusso e accessori, capitalizzata in 20 anni da Ferragamo, dove ha ricoperto diversi ruoli fino a quello di vicedirettore generale, e nell’ultimo triennio alla guida della storica azienda di pelletteria Il Bisonte, di cui ha curato il rilancio con il fondo inglese di private equity Palamon.

La sua nomina da Ermanno Scervino coincide con il lancio di una nuova strategia di sviluppo, che tocca tutti i gangli del business, come racconta il ceo: «Abbiamo iniziato a collaborare con Sofia a novembre, lavorando intensamente con il fine di delineare il percorso per far crescere l’azienda nei prossimi anni e a preparare la squadra. Ora è il momento di partire con decisione».

Si tratta di un vero e proprio new deal, perché sono state ridefinite le priorità strategiche e le linee di sviluppo in termini di prodotto e di mercati.

«Nonostante il Covid – spiega Toni Scervino – ci siamo rafforzati sul merchandising e lo stile per le categorie che vogliamo far crescere, in primis maglieria e accessori. Stiamo completando in questi giorni la squadra commerciale e marketing, con una particolare attenzione ai progetti e ai contenuti digitali».

Il primo appuntamento sul mercato è quello con la Resort 2021, la cui uscita è prevista ai primi di luglio con una presentazione in una showroom, «sia fisica che virtuale».

Protagonista una creatività «declinata in diversi temi e gruppi di consegna, per meglio rispondere alle esigenze dei diversi canali distributivi e coprire con un susseguirsi di novità la stagione di vendita nei negozi, che va da dicembre a luglio».

Particolare enfasi, come si diceva, verrà data agli accessori: «Un progetto speciale a cui teniamo – sottolinea Scervino – è la nuova linea di borse, per il cui lancio abbiamo sviluppato una bellissima iniziativa di marketing, di cui posso solo anticipare che coniugherà in modo innovativo e originale la nostra idea di bellezza, femminilità e sostenibilità».

Se la collezione Ermanno Scervino e la linea di Lingerie & Beachwear saranno presentate a luglio con questa formula, la collezione Ermanno, al centro di un riposizionamento, sarà svelata a settembre.

Last, but not least, il cambio di marcia investe anche il mondo del childrenswear: l’azienda toscana ha infatti appena siglato un accordo di licenza per affidare la linea Junior a Gimel. «Un’azienda – dice Toni Scervino – che ci corrisponde per il suo approccio alla qualità del prodotto e per la filiera tutta made in Italy».

L’obiettivo è sviluppare insieme «un progetto di bambino speciale, raffinato e un po’ couture, coerente con la creatività del nostro marchio».