Importante riconoscimento per. L’imprenditore umbro è volato a Parigi per ricevere il, che dal 1938 – anno della sua fondazione – ha premiato 150 “luminari” della modatra cui«Come noi, Brunello porta avanti l’azienda con amore – ha dichiaratoChief Executive Officer di NMG. Il premio gli è stato conferito non solo per il suo contributo al lusso, ma anche per i principi associati al marchio. Il suo impegno costante nei confronti dei valori umanistici distingue Brunello come designer, imprenditore e visionario per il futuro del lusso».





In occasione dell’evento, Cucinelli ha messo a punto un progetto ad hoc: la Icon Collection per Neiman Marcus. Per la prima volta nella storia della loro collaborazione, ogni pezzo della collezione in edizione limitata è etichettato come "Exclusively Designed for Neiman Marcus" e alcuni modelli sono numerati.



La collezione comprende capi prêt-à-porter da donna e da uomo, scarpe e borse, e sarà disponibile in esclusiva in dieci negozi Neiman Marcus e online nell'aprile 2023.

«Sono lusingato e pieno di gratitudine nei confronti di Neiman Marcus, una delle massime espressioni mondiali della moda e del lusso. Ringrazio sinceramente Geoffroy van Raemdonck e tutti i collaboratori con cui abbiamo avuto il piacere di lavorare e confrontarci in questi fruttuosi 20 anni - ha dichiarato Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo del marchio -. Il prestigioso riconoscimento che mi viene assegnato mi riempie di gioia e mi fa sentire straordinariamente onorato. Soprattutto perché credo che non sia solo una splendida gratificazione per il lavoro della nostra casa di moda, ma anche un'eccezionale conferma del grande apprezzamento che tutto il mondo nutre per il valore dell'artigianato di altissima qualità, del made in Italy e, sono certo, anche per il nostro modo di vivere e lavorare, quello che qui a Solomeo amiamo definire “in armonia con il Creato”, una forma vivente di attrazione universale».