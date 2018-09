Hedi Slimane si racconta e racconta della sua nuova esperienza da Celine, alla vigilia della prima sfilata al timone creativo della griffe francese. La prima intervista dopo la nomina ai piani alti della maison, che lo stilista ha concesso al quotidiano francese Le Figaro. «Sono felice di riscoprire una casa di moda francese, una tradizione, delle professioni, degli atelier», rivela.

È molto bravo Slimane nel creare aspettativa intorno al debutto, fissato per il 28 settembre a Les Invalides. Un appuntamento che ha anticipato con una serie di teaser sui social media, a partire dall'accento tolto dalla "e" della griffe per proseguire con la presentazione su Instagram e in una campagna affissioni della nuova It bag, battezzata 16. Ora, a pochi giorni dalla sfilata, è il momento di uscire allo scoperto, raccontando anche lati della sua vita privata.

In primo luogo c'è il ritorno sulla scena della moda, dopo due anni di assenza, in seguito all'uscita da Saint Laurent. «Sono felice di riscoprire una maison francese, una tradizione, delle professioni, degli atelier - spiega a Le Figaro -. Parigi ha mantenuto una sua specificità incredibile nella sfera dell'handmade. A parte la bravura degli atelier, si tratta di un savoir-faire legato a uno stato mentale, a un modo di lavorare, alla capacità di capire immediatamente un modello: un feeling particolare che si può trovare solo a Parigi».

Come rivela, in seguito al suo arrivo è stato aggiunto un nuovo atelier agli headquarters, che sarà dedicato alla creazione della prima linea di menswear di Celine.

Intanto il mondo della moda aspetta di scoprire la collezione, sotto i riflettori tra pochi giorni, e quanto si discosterà dall'interpretazione di Phoebe Philo.

«I nostri stili sono ben identificabili e molto diversi - puntualizza Slimane -. Comunque non si entra in una fashion house per imitare il proprio predecessore, né tanto meno per raccogliere l'essenza del suo lavoro, i suoi codici e gli elementi del suo linguaggio».

Ciò non significa che si debba completamente rivedere l'identità della maison: «L'obiettivo non è neanche andare nella direzione opposta rispetto a chi ci ha preceduto. Questa sarebbe una interpretazione errata».

La ricetta di Slimane implica insomma una lettura personale e al tempo stesso rispettosa dell'heritage di un brand: «Si arriva con una storia, una cultura, un linguaggio che sono diversi da quelli delle maison. Bisogna essere se stessi».

Ciò che interessa a Slimane è difendere quello che lui definisce «uno stato mentale francese, in sintonia con i suoi primi anni e con quello che gli è stato insegnato dalle persone che ha incontrato quando ha iniziato, Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, e dal tempo che ha trascorso in Dior».

A proposito del passato, Slimane ha ricordato anche la sua giovinezza, quando era circondato da tessuti: «Avrei preferito trascorrere il mio tempo al parco piuttosto che al Marché Saint-Pierre (un'area di Parigi dove c'erano molti venditori di tessuti, ndr)».

Proprio ai primi anni si devono le silhoutte sottili: «Qualsiasi cosa indossassi era troppo grande per me - confessa -. Tranne poche eccezioni, era impossibile trovare in giro una giacca perfetta per me. Mia madre sapeva come tagliare le giacche. Quelle che preparava per me erano impeccabili. Discendo da una famiglia di sarti originaria di Pescara, in Abruzzo. Forse il mio lavoro è un modo per continuare questa tradizione».

A proposito del rebranding del logo, senza più l'accento sulla "e", Slimane è chiaro: «Non si tratta di marcare il territorio, piuttosto il contrario. È una questione di ortodossia. La scritta senza accento è radicata nella storia della maison, nella sua fondazione, per tornare a un allineamento architettonico e grafico essenziale per il progetto», chiarisce.

Slimane ha detto la sua anche sull'enfasi che oggi viene posta sui Millennials: «Questa terminologia legata alle statistiche è noiosa. La gioventù precedente non è stata meno interessante e coinvolta rispetto a questa e sarà così anche per la prossima. È come se avessimo scoperto solo ora il legame sottile ma fondamentale tra giovinezza e moda, o il link tra musica e gioventù. Tutti i giovani del mondo sono uguali, a prescindere dal momento: sono pura energia, esaltazione ed emozione».

Tra le curiosità emerse, spicca il punto di vista di Slimane sui social media: «Amo Instagram quando si tratta di parlare di impegni e progetti artistici, ma non ho un account privato. Capisco questa "follia", ma a mio avviso la privacy è l'ultima forma di lusso che va preservata».