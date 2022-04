La Polo Shirt, prodotto iconico di Ralph Lauren dal 1972 a oggi, diventa un nuovo libro da tavolino edito da Rizzoli International con il titolo Ralph Lauren's Polo Shirt.

Una celebrazione di quel simbolo culturale di grande impatto multi-generazionale, che ha colorato il guardaroba della star del cinema e dei presidenti degli Stati Uniti, artisti, atleti di tutto il mondo.

«Volevo che questa maglietta diventasse parte di vita di chi la indossa. Non avrei mai immaginato che dopo 50 anni sarebbe diventata un'icona così personale in tutto il mondo. Quello che faccio è sempre venuto dal modo in cui le persone vivono. È onesto e fatto con il cuore e mi auguro che questo sia ciò che tocca la varietà di persone che indossano la mia Polo e tutti i miei capi»: questo il commento di Ralph Lauren, presidente esecutivo e direttore creativo della maison.

Un eterno evergreen in continua evoluzione, la polo del marchio Usa, da indossare con il colletto alzato, in formato over da abbinare sotto un blazer e pantaloni in perfetto stile college: un pezzo entrato ormai nell’immaginario e nei ricordi di tutti coloro che l’hanno indossato.

«La Polo è per Ralph Lauren cosa Topolino è per la Disney o L’Empire State Building per New York City», si legge nel primo capitolo del libro con una fotografia d’autore e una introduzione dello stesso designer e una postfazione di David Lauren per 554 pagine, che portano in scena le storie di chi ha fatto proprio il capo iconico e ispirato altri designer a fare lo stesso.

Tra le iniziative collegate al lancio Ralph Lauren's Polo Shirt vi sono una serie di offerte ai consumatori dal modello classico a un numero vintage e da collezione, che saranno disponibili in alcuni negozi selezionati oltre che su l’app del brand. E non da meno l’introduzione della collezione Polo Upcycled, di capi riparati a mano dagli artigiani di Atelier & Repairs, la piattaforma di design circolare con sede a Los Angeles, in cui ogni modello trova una seconda vita, oppure per coronare la celebrazione della T-shirt più famosa d’America, anche il programma di personalizzazione Create Your Own (CYO).