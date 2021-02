«Sono entusiasta di annunciare il mio più recente progetto all'interno di @casazetajones: una collezione di ready-to-wear che non solo rispecchia la mia visione ma rappresenta un lifestyle reale, in grado di vestire le donne da mattina a sera, dalla quotidianità alla straordinarietà».



Così Catherine Zeta-Jones sul suo account Instagram, seguito da 3,6 milioni di fan. I modelli, in tessuti naturali come seta, cotone e cashmere, sono già in vendita su casazetajonescollection.com, con prezzi che vanno dai 258 dollari per una gonna midi, ai 348 per un abito stampato.



Casa Zeta-Jones è un business in progress. Realizzato in sinergia con il direttore creativo Fred Tutino, per ora comprende, oltre al prêt-à-porter, il beauty e le scarpe. Ma "coming soon" sono capi per la danza e il tempo libero, articoli per la decorazione della casa e una linea legata al rito del caffè.