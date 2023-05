L'investitore attivista statunitense Nelson Peltz sta mettendo sotto pressione Estée Lauder. In base alle ricostruzioni di stampa, il miliardario americano avrebbe messo in discussione i piani strategici del ceo Fabrizio Freda, che hanno portato il gruppo cosmetici a registrare un calo dei ricavi per quattro trimestri consecutivi.



L'obiettivo di Trian Fund Management, il fondo hedge gestito da Peltz, quello di fare fuori il manager italiano che guida Estée Lauder dal 2009 e che ha avuto un ruolo chiave nell’acquisizione di Tom Ford per 2,8 miliardi di dollari.

Peltz, che è azionista del gruppo, ma non è chiaro con quale quota, punterebbe a una ristrutturazione e – successivamente – a una vendita del gruppo newyorkese.



Secondo il New York Post, Peltz (che di recente ha lanciato la sfida anche ai ceo di Walt Disney e Unilver) farebbe affidamento sull’interessamento da parte di Lvmh, di cui a più riprese parlano i rumors.



L’obiettivo di Antoine Arnault, boss di Lvmh, sarebbe - secondo le ricostruzioi - quello di competere con L’Oréal. E questo sarebbe un momento favorevole per l’acquisto, perché dall’inizio del 2023, il prezzo delle azioni Estée Lauder è calato di oltre il 18%.

Il valore di mercato è sceso fino a 73,5 miliardi di dollari, la metà circa rispetto al suo massimo storico.

Sebbene ci fosse stata in passato la speculazione che Freda, che ha ricoperto il ruolo di vertice per quasi 14 anni, potesse andare in pensione, lo scorso anno ha sottolineato in una conferenza con gli analisti di essere «completamente impegnato a continuare a guidare l’azienda per il prossimo futuro».



Secondo lultimo rapporto annuale Estée Lauder, il pacchetto retributivo totale di Freda per l'anno fiscale 2022 è stato di 25,48 milioni di dollari, rispetto ai 65,9 milioni nel 2021.





Ma nel tentativo di mettere a tacere le voci di un Freda prossimo all’uscita e di placare gli animi, il gruppo Estée Lauder ha inviato ai dipendenti una comunicazione interna (citatata da wwd.com) in cui il board la famiglia Lauder danno il loro sostegno con forza il presidente e amministratore delegato italiano.



Peltz, che gestisce Trian con sede a New York, è noto per il suo interesse per le aziende orientate al consumo e per la proposta di cambiamenti operativi nelle società in portafoglio dell'hedge fund. In precedenza ha fatto parte dei consigli di amministrazione di Procter & Gamble, Mondelez e Heinz.