an.bi.

Dopo 10 anni alla guida dell'azienda di famiglia,lascia la guida di, che ha chiuso il bilancio 2021 con un fatturato pari a 74,2 milioni di euro, un ebitda di 5,6 milioni (rispetto ai 4,3 milioni del 2020) e un utile a 1,1 milioni (rispetto ai -1,1 milioni del 2020)., braccio destro e braccio sinistro dell’amministratore uscente, sono stati scelti dall'assemblea dei soci come i nuovi a.d. della società.Taroni, da oltre 20 anni in Mantero, avrà delega allo sviluppo dei mercati. Mercuri, in azienda da 14 anni, avrà delega corporate e operativa. Entrambi hanno affiancato l’amministratore uscente per tutto il periodo del suo operato (quattro mandati), condividendone mentalità e scelte. Franco Mantero sarà il presidente del consiglio di amministrazione.