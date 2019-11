La musica non è mai andata così di moda e Caroline Koch lo sa: la dj, cantante e produttrice ha festeggiato recentemente all’Apollo Club di Milano il primo anno di attività della sua sound agency, presentando per l’occasione anche il nuovo singolo Stars Aligned, canzone dell’ep in uscita il prossimo 6 dicembre.

Il progetto, nato dopo le numerose collaborazioni intraprese dall’artista con marchi del calibro di Audi, Estée Lauder, Ralph & Russo, Atelier Emé e Tezenis, mira a sviluppare e a creare un’identità musicale ai brand tramite una consulenza tailor made sviluppata a 360 gradi.

Attualmente Caroline, oltre a lanciare il nuovo album (prodotto dall’italiano Matteo Rigamonti e dal duo Hermit) grazie alla sua sound agency, è attiva su più livelli nel mercato musicale, producendo contenuti e colonne sonore per eventi e label di fama internazionale.