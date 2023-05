Cambio della guardia ai vertici di Sergio Rossi, dal 2021 parte di Lanvin Group. Dopo sette anni di mandato, al posto di Riccardo Sciutto subentra con la carica di ceo ad interim Paul Kotrba.



Come informa una nota, Kotrba vanta 25 anni di esperienza come global retail executive, maturati all’interno di aziende come Lvmh, L Catterton e Lanvin Group.



Prima di entrare in Sergio Rossi come a.d. ad interim, ha ricoperto il ruolo di coo ad interim presso il marchio di skinwear luxury Wolford, dove ha ottimizzato le operazioni It, avviato una ristrutturazione a livello aziendale e definito un piano dettagliato per raggiungere la redditività a fine anno.



Precedentemente è stato amministratore delegato di Seafolly, marchio di costumi da bagno premium australiano e ha costruito la sua esperienza nel settore per oltre 15 anni presso Donna Karan e Dkny a New York, dove era responsabile delle vendite globali e dello sviluppo del business.



Austriaco, Kotrba ha conseguito una Laurea in Scienze e un Mba in International Business presso la Johnson & Wales University. Ha inoltre frequentato il programma di Advanced Management presso la Harvard Business School.



Nel suo nuovo ruolo, Kotrba guiderà le strategie di espansione wholesale e retail global di Sergio Rossi, così come lo sviluppo dell'e-commerce in nuovi mercati.



Punterà inoltre a rafforzare ulteriormente la posizione di leadership del brand in Giappone, continuando a sostenere la sua crescita in Cina, oltre a promuovere e implementare la visibilità e l'awareness di Sergio Rossi con progetti speciali, mirati al miglioramento e all'innovazione del comparto omnichannel.



«Sono felice di unirmi a Sergio Rossi e al suo talentuoso team in questo entusiasmante periodo di crescita del brand – ha commentato Paul Kotrba -. Il mio obiettivo è quello di rafforzare il business e la presenza del marchio a livello globale, migliorando ulteriormente la qualità della nostra distribuzione e coinvolgendo i clienti per assicurarci che scoprano il ricco patrimonio e la qualità eccezionale del nostro autentico marchio italiano di calzature luxury».



Quanto a Riccardo Sciutto, nessuna indiscrezione sulla sua prossima destinazione. Ceo di Sergio Rossi dal 2016, era stato confermato nel ruolo anche con l’arrivo dei cinesi di Lanvin Group (ex Fosun) nel 2021.



La sua carriera nella moda è iniziata come buyer per l'azienda di famiglia, una retail company del Nord Italia che collaborava con varie realtà dell'abbigliamento tra le quali Max&Co (Gruppo Max Mara) e Coin.



Dopo la laurea in Economia, ha lavorato presso il Gft Group come key account manager e trade marketing manager (Valentino, Ungaro, Calvin Klein, tra i brand) e in seguito è stato direttore commerciale di Calvin Klein Collection worldwide e cK Calvin Klein Europe.



Prima di far parte di Lanvin Group nel 2021, Sergio Rossi era passato da Kering a Investindustrial circa otto anni fa.



Lanvin Group ha archiviato il 2022 come un anno definito dalla società «entusiasmante». Tra i brand ottima la performance della griffe ammiraglia Lanvin (+67%), ma ancora meglio ha fatto Sergio Rossi, che ha messo a segno un +116%.



Il brand di calzature con base a San Mauro Pascoli conta su una rete distributiva premium che comprende 63 negozi in Emea, Giappone e Cina.





