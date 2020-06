Sembra che Daniel Grieder, dopo 23 anni passati nelle fila di Tommy Hilfiger, non resterà a lungo "disoccupato".

L'ex ceo del brand americano e di Pvh Europe, dopo aver lasciato la propria postazione lo scorso 3 giugno, è infatti già pronto per la prossima avventura, che potrebbe iniziare fra qualche mese a Metzingen, in Germania, come ceo di Hugo Boss.

La casa di moda tedesca, che sta cercando il sostituto dell'attuale a.d. Mark Langer – previsto in uscita il prossimo 30 settembre – ha confermato di essere in trattative con Grieder, e che si riserva di informare il mercato e gli azionisti sullo stato di avanzamento del dossier.

Daniel Grieder, 58 anni, è diventato ceo di Tommy Hilfiger Global & Pvh Europe nel 2014 e da allora, come ha ribadito una nota della company Usa, «le vendite retail di Tommy Hilfiger sono cresciute da 6 miliardi di dollari a oltre 9 miliardi nel 2019, mentre il business europeo di Calvin Klein è più che raddoppiato in termini di ricavi e guadagni».

Il suo posto nella fashion house statunitense è stato preso da Martijn Hagman, coo e cfo di Tommy Hilfiger Global e coo di Pvh Europe, 45 anni, con cui Grieder ha lavorato fianco a fianco per 12 anni.