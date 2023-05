«Ci sono due cose che mi portano qui con grande emozione: ricevere ciò che mi avete voluto riconoscere e rivedere Piacenza». Lo ha detto oggi (9 maggio) Giorgio Armani sul palco del Teatro Municipale di Piacenza in una sala gremita di studentesse e studenti, dove è stato insignito della laurea honoris causa in Global Business Management dall’Università Cattolica.



Dopo aver salutato affettuosamente le studentesse e gli studenti, Armani ha sottolineato «il valore doppiamente speciale» del titolo ricevuto dall’ateneo, «Questo titolo - ha affermato - non solo premia il mio ruolo di imprenditore, l’impegno e la passione, ma mi viene anche conferito nella mia città natale, in un luogo magico che mi affascinava da bambino. Da Piacenza sono partito per Milano, ma le mie radici sono rimaste qui».



Genio, determinazione, costanza e coraggio sono alla base della costruzione, da parte di Re Giorgio, di uno dei più importanti gruppi del settore moda. Come ha sottolineato Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica, «si può parlare del classicismo di Armani non come petitio principii, ma come prodotto di un’estetica innervata di tensioni dinamiche, al modo della grande scultura classica. Il frutto, nato quasi d’istinto e poi perseguito con coerenza, di un dialogo mobile e aperto con l’uomo». A questo proposito Anelli ha citato la regola «essere se stessi, ma al meglio».



Nato a Piacenza nel 1934, Armani «è uno dei figli più illustri di questa città, che ne ha onorato l’immagine nel mondo», ha sottolineato il rettore. «Dal 1975 ha raccolto la tradizione del saper fare italiano, che affonda le sue radici nel nostro territorio, nei mestieri e nelle opere di artigiani e operai della tessitura, della sartoria, del costume, per reinterpretarla e farla diventare un riferimento iconico universale», ha aggiunto Anna Maria Fellegara, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza.



Fellegara ha letto le motivazioni del conferimento della laurea in Global Business Management, «per la dimensione internazionale del marchio, per l’approccio olistico alla sostenibilità, per la ricerca inesausta di miglioramento e per la consapevolezza della centralità dell’impresa nella creazione di valore condiviso», ricordando che «Giorgio Armani ha creato un gruppo nel settore della moda e del lusso ai primi posti nel mondo, mantenendo il legame diretto tra azienda e fondatore e preservando la matrice originaria in scala globale».



Non ha però messo in secondo piano il fattore umano: «Dalla promozione del giusto trattamento delle persone che operano nella filiera, alla dedizione sociale; dall’impegno nella pandemia, alla responsabilità ambientale. La sfida al consolidato modello consumistico, dai vorticosi ritmi e dalla scarsa cura per la qualità e il bello, è il suo più recente impegno e testimonia la scelta di una dimensione economica che privilegia ciò che dura nel tempo e che non può prescindere dall’interrogarsi serio e autentico sulle ragioni etiche delle azioni».



Il Gruppo Armani, di cui Giorgio Armani è presidente e a.d., conta 8.304 dipendenti e nove stabilimenti di produzione. L’azienda disegna, produce, distribuisce e vende direttamente prodotti di moda e lifestyle quali abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo e opera nell’ambito della ristorazione e dell’hotellerie.



«L’impulso ad allargare lo sguardo dall’oggetto al contesto è stato radice e conseguenza dell’espansione globale del marchio Armani, che oggi definisce uno “stile” non solo nell’abbigliamento, ma in vari settori di quello che viene in una parola definito il lifestyle», ha affermato Anelli.



«Il destino mi ha messo a dura prova quando è scomparso Sergio Galeotti - ha rivelato lo stilista - ma grazie alla mia caparbietà e alle persone a me vicine sono riuscito ad andare avanti. Con coraggio e con fiducia ho sempre coltivato con fierezza la mia indipendenza».



«Ho parlato di me in questo discorso pensando soprattutto a voi studenti - ha concluso -. Il lavoro vero porta lontano». Non a caso, come ha sottolineato il rettore, «la laurea che oggi viene conferita non è una celebrazione retrospettiva, ma una tappa di un percorso creativo dal quale ancora molto ci attendiamo».

A cura della redazione