L'azienda di childrenswear Gimel ha vinto la prima edizione del Premio Industria Felix-L’Industria turistica pugliese che compete, patrocinato dall’Università Luiss Guido Carli e da Confindustria.

Alla realtà di Putignano (Bari), la cui maggioranza è detenuta da Italglobal Partners e le cui figure di riferimento sono Ruggero Jenna (presidente) e Alberto Dalena (ceo, nella foto), è stata conferita l’Alta Onorificenza di Bilancio come impresa competitiva e affidabile a livello finanziario nel settore moda.

«In relazione ai bilanci dell’anno fiscale 2017 - si legge in un comunicato - Gimel è risultata tra le migliori d’Italia per performance gestionali e affidabilità finanziaria, perché rispetta l’algoritmo di competitività di Industria Felix ed è solvibile o sicura secondo i parametri del Cerved Group Score, l’indicatore di affidabilità di Cerved, una delle principali agenzie di rating in Europa».

All’evento hanno partecipato le 104 aziende ritenute virtuose in settori chiave dell'industira pugliese: moda, turismo, agroalimentare, vitivinicoltura, ristorazione e cultura.

«In questa edizione di Industria Felix – ha commentato il direttore marketing di Cerved, Valerio Momoni – abbiamo considerato non solo le imprese che lavorano direttamente nel turismo, ma anche nei settori che contribuiscono all’immagine della Puglia nel mondo, tra cui il fashion. È una filiera molto importante per l’economia regionale, che comprende 1.779 società, genera un giro d’affari di 7 miliardi di euro e impiega 45mila addetti”.

La premiazione è stata presentata da Angelo Mellone, giornalista Rai, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e di altri personaggi di spicco, molti dei quali delle istituzioni.

La prossima tappa di Industria Felix, che si è già svolto anche a Milano, Bologna, Napoli e Venezia, sarà a Roma, per poi tornare in Puglia, a Bari.