Nulla vieta di esibire orgogliosamente la propriasui social, a patto che l'azienda emiliana non ritenga che la vettura di super lusso serva a scopi pubblicitari, senza che siano stati siglati accordi specifici in merito.Questo, in sintesi, l'oggetto del contendere trae il Cavallino Rampante, che dopo una lunga battaglia legale ha ottenuto dal Tribunale che lo stilista rimuova dal proprio sito e dai vari& co. i post in cui l'auto è, anche indirettamente, associata ad abiti o accessori del suo brand di ready-to-wear. Plein dovrà inoltre risarcire la realtà italiana con 200mila euro.Lo stilista però non ci sta e scrive una lettera a Maranello, lanciando una proposta alternativa. «Sono due anni - esordisce - che questa storia va avanti, con Ferrari che era partita da una richiesta di 2 milioni di euro, per poi scendere a 200mila dopo una strenua negoziazione».«La ragione di tutto ciò - prosegue - è il fatto che ho postato un'immagine della mia Ferrari sul mio account privato di Instagram. In questo particolare momento, dominato da eventi tragici in tutto il mondo, trovo che sia completamente inappropriato accanirsi su questioni così irrilevanti. Né Ferrari, né io abbiamo davvero bisogno di questi soldi».Plein arriva al punto: «Anziché continuare in questa inutile diatriba ho chiesto al mio avvocato di sistemare il contenzioso dando un contributo di 200mila dollari all', a favore della figlia di(assassinato, come è noto, da un agente di polizia a Minneapolis, ndr) o del. Spero vivamente che Ferrari sia d'accordo con me».«Non dico questo per promuovere me stesso o il mio marchio - chiarisce - ma perché voglio sostenere la comunità nera. Del resto, sono stato il primo, nel 2013, ad allestire una sfilata allacon un cast completamente black e nel corso del tempo ho lavorato con talenti comee molti altri».«Dobbiamo agire subito - conclude - anziché perdere tempo ed energie in una disputa assurda e insensata. Chiedo ufficialmente a Ferrari di unirsi a me per fare la differenza. Se non andrà così, mi impegnerò ugualmente per una donazione personale a sostegno di una causa così importante» (nella foto, la campagna SS 2014 di Philipp Plein).